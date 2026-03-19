Apareció la nena de 2 años que era buscada en Córdoba: "Estaba con un gran estado de estrés"

El ministro de Seguridad de Córdoba reveló que fue encontrada este jueves por la mañana a 500 metros de su casa.

La nena fue encontrada este jueves por la mañana a 500 metros de su casa.

La nena de 2 años que se encontraba desaparecida , Esmeralda, fue encontrada con vida este jueves cerca de las 11 horas por efectivos de la Motorizada en un campo próximo al barrio San José Obrero, en la ciudad cordobesa de Cosquín .

El ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros, reveló horas atrás que se encontró "sana y salva" y que se encuentra en el hospital local donde recibe las primeras atenciones médicas.

La fiscal a cargo del caso , Silvana Pen, en conferencia de prensa realizó la cronología de lo ocurrido en Cosquín. "La bebé no habla, estaba en un gran estado de estrés" , reveló.

Tiene pequeñas lesiones como raspaduras, pero se encuentra en buen estado de salud. La menor está en el hospital en estado de observación junto a sus padres.

encontraron Esmeralda cordoba (4)

"Tenemos varias líneas de investigación", dijo sobre la investigación en curso que hay. Por el momento no hay personas detenidas ni demoradas.

Por otro lado, expresó que fueron 11 los celulares secuestrados hasta el momento, como también se realizaron allanamientos relacionados al circo, como parte de una de las líneas de investigación.

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