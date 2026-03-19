A Esmeralda la encontraron a 500 metros de su casa: qué se sabe de sus horas de desaparición

La pequeña de 2 años desapareció del patio de su casa y fue hallada con vida en las últimas horas. El ministro de Seguridad dio detalles sobre su aparición.

El ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros, brindó una conferencia de prensa en la que detalló que dos efectivos policiales la encontraron a Esmeralda, la menor de 2 años que desapareció este miércoles por la t arde .

"Se la ve bien, e stá sana y salva, y ahora el director del hospital que está clínicamente estable", reveló el ministro Quinteros. Y precisó que la menor estaba a tan solo 500 metros de su casa, lugar del que desapareció el miércoles por la tarde.

"Sabíamos que las horas nos estaban jugando en contra, estoy absolutamente convencido de que el accionar de manera inmediata y activar la Alerta Sofia, influyó muchísimo", sumó.

La fiscal brindará una conferencia de prensa por la tarde en la que se conocerán detalles del avance de la causa y la situación del detenido.

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"Hay una persona que se llevó a la nena y la volvió a dejar a unos 200 metros. O es alguien muy cercano o tomó esa decisión", afirmó, aunque pidió no especular sobre las circunstancias del hecho.

Por otro lado, detalló que "la mamá está muy conmocionada, estaba con asistencia médica y psiquiátrica" y se encuentra acompañando a su hija en el seguimiento médico.

El gobernador de Córdoba pidió "que la Justicia investigue con profundidad"

"Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín", expresó el gobernador Martín Llaryora.

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Se… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 19, 2026

"Alguien la alzó y se la llevó": habló la tía de la menor

En diálogo con TN, la tía de la menor indicó que "ella estaba jugando con las piedritas. Alguien la alzó y se la llevó. Fue en cuestión de minutos. Cuando la llamaron para comer, ya no la encontraron". "Creemos que la descartaron ahora, que no pasó la noche ahí, porque buscamos todos en ese lugar, hasta los bomberos, y no estaba. Fue una persona con maldad, no sé qué ha querido hacer con ella", sumó.

"Ella está bien, solo tiene un golpe en la frente", agregó sobre el estado de salud. La menor fue trasladada al hospital de Córdoba.

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