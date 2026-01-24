Conmoción en La Pampa por la muerte de un intendente en un trágico accidente vial

El jefe comunal viajaba de vacaciones con su familia cuando una pieza del sistema hidráulico de un camión impactó contra su vehículo.

Un trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 18 causó la muerte del intendente de la localidad pampeana de Quehué, luego de que una pieza metálica de gran tamaño se desprendiera de un camión e impactara contra su vehículo.

Nazareno Cruz Otamendi, intendente de Quehué, en la provincia de La Pampa, falleció mientras viajaba a bordo de su Fiat Strada junto a su esposa y dos hijos rumbo a la costa atlántica. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 285 de la Ruta Provincial 18.

A las 05:55, el centro de emergencias fue alertado sobre el accidente. Minutos después, los primeros agentes llegaron al lugar y encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca asistiendo la escena. El médico Joao Taborda fue quien constató el fallecimiento del intendente.

La dinámica del accidente

Según se determinó, la tragedia se desencadenó cuando un camión que circulaba en sentido contrario a la camioneta —había partido desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, con destino a Casa de Piedra— sufrió el desprendimiento de una pieza e impactó primero contra la Fiat Strada y luego contra el vehículo que iba detrás.

De acuerdo con el testimonio de Pamela Sieira, esposa del intendente, Otamendi conducía el vehículo cuando, tras sobrepasar a un camión, un objeto impactó contra el automóvil. “En ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina”, relató. Luego avisó al 101 para pedir auxilio.

Al inspeccionar el gran objeto metálico, se constató que se trataba de uno de los hidráulicos ubicados entre la cabina y la caja del camión, que impactó en el sector frontal izquierdo del vehículo, correspondiente al conductor. No se registraron huellas de frenadas extensas ni maniobras bruscas sobre la calzada.

accidente la pampa

El cuerpo de la víctima fue hallado sin signos vitales en el asiento del conductor. La camioneta blanca permanecía detenida sobre la banquina sur de la ruta provincial, con el frente orientado hacia el este. El impacto era evidente: el sector izquierdo del vehículo presentaba daños de gran magnitud y el parabrisas estaba astillado.

Detrás del vehículo del intendente circulaba un Chevrolet Onix conducido por Lucas Emanuel Beloqui, quien viajaba junto a su esposa y su hija de once años. El hombre relató que observó humo sobre el asfalto y, segundos después, un objeto metálico en la ruta que no pudo esquivar, por lo que también terminó detenido sobre la banquina norte.

El camionero fue demorado

Los efectivos policiales hallaron un camión Ford Cargo 1723, a pocos kilómetros del accidente, que circulaba de este a oeste por la misma ruta, remolcando una grúa perteneciente a la empresa JMG Vial S.A. El vehículo era conducido por Roberto Antonio Fernández.

Durante la inspección, los agentes constataron la ausencia de un componente hidráulico en la base izquierda de la grúa. Si bien el camión no presentaba daños visibles, se podía observar que el sistema hidráulico estaba incompleto.

accidente la pampa2

Al ser consultado, el conductor manifestó desconocer el desprendimiento de la pieza y aseguró que no percibió ninguna anomalía durante el trayecto. “No sentí nada extraño, me avisaron recién cuando me detuvieron”, declaró ante la Policía.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso el secuestro tanto del camión como de la grúa y ordenó la realización de peritajes integrales. La causa quedó a cargo del fiscal David López, quien inició actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Científica de General Acha.

En ese marco, el chofer permanece demorado en esa localidad mientras avanzan las diligencias judiciales. No obstante, desde la Policía de La Pampa aclararon al diario La Arena que no se constató una intención de abandonar el lugar del hecho.

La despedida del gobernador de La Pampa

A través de su cuenta oficial en X, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dedicó un mensaje de despedida al intendente. "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi", escribió.

"Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento", lamentó el mandatario.