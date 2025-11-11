Diego Santilli asume como ministro del Interior y comienza sus reuniones con gobernadores

El excandidato a diputado por provincia de Buenos Aires inicia este martes con sus nuevas funciones. A qué provincias viajará.

Este martes se oficializa la incorporación de Diego Santilli al Gabinete Nacional, como nuevo ministro del Interior . La jura será durante una ceremonia que se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es así que se formalizó la salida de Lisandro Catalán de la cartera y toma las tareas el electo diputado nacional.

A las 15 horas, el presidente Javier Milei le toma juramento al "Colo" Santilli. "El presidente de la Nación Argentina decreta: desígnase en el cargo de Ministro del Interior al contador público Diego César Santilli (D.N.I. N° 17.735.449)", indica el artículo primero del decreto 794/2025 que establece este cambio y lleva la firma de Javier Milei y del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Con su llegada a esta área clave en la relación del Ejecutivo con las provincias, desde el ministerio adelantaron que luego del acto de jura el funcionario se pondrá en marcha con una reunión con gobernadores para plantear los lineamientos de la agenda del Presidente.

milei santilli

Cuando se conoció la noticia de su nombramiento, el líder del partido aliado, Mauricio Macri, que previamente se mostraba molesto con Milei por los cambios en su equipo, celebró la incorporación de alguien de su espacio a la gestión.

La tarea de Santilli, recomponer el diálogo con las provincias

Si bien Santilli no había asumido formalmente, sí lo había hecho en los actos, ya que en las últimas horas mantuvo reuniones con algunos gobernadores aliados al oficialismo con la intención de ir tejiendo relaciones de cara a las próximas batallas en el Congreso de la Nación.

El viernes pasado, a través de redes sociales del gobierno revelaron que ya comenzaron los encuentros con mandatarios. La primera comitiva fue con el gobernador Ignacio Torres de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca. Este lunes, junto a Manuel Adorni, se mantuvo un cónclave con Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).

Embed Hoy estuvimos junto a Diego Santilli con los gobernadores de San Juan y Córdoba. Seguimos trabajando en una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país. Fin. pic.twitter.com/OX7oMfSLNm — Manuel Adorni (@madorni) November 10, 2025

El exdirigente del PRO y exdiputado nacional, llega a la cartera política con el desafío de reconstruir los canales de diálogo entre la Casa Rosada y las provincias, en un contexto de tensiones fiscales y búsqueda de consensos para la próxima etapa legislativa.

De igual manera, hasta el momento se confirmó que no se reunirá con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gobierna "contrariamente" a las políticas que lleva adelante la gestión de Milei y después le solicita, mediante una carta pública, que dialoguen.

"Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", indicó, días atrás, en una entrevista televisiva.

milei santilli

Está confirmado que este miércoles, Santilli iniciará una gira política con los mandatarios provinciales, comenzando "estratégicamente" por Entre Ríos, según precisaron fuentes del Ministerio del Interior. En las próximas semanas prevé reunirse con diez de los 20 gobernadores que acompañaron a Milei en el encuentro que convocó tras ganar las elecciones del 26 de octubre.