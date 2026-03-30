Disparos y gritos: el video del momento en que un estudiante asesinó a un compañero de 13 años

El menor entró a la escuela con una escopeta escondida. El momento de terror que se vivió en una escuela de Santa Fe quedó registrado. (Imágenes sensibles)

Hay gran conmoción por el brutal crimen ocurrido en el ingreso a la escuela.

Un brutal crimen se registró este lunes por la mañana en una escuela de la localidad de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe , cuando un estudiante ingresó armado al colegio y asesinó a un compañero de un disparo. Las autoridades confirmaron que hay otros menores heridos.

Fuentes policiales confirmaron el estremecedor hecho, que ocurrió en la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" cerca de las 7.15 de la mañana, en momentos que se realizaba el habitual izamiento a la bandera en el horario de ingreso.

Según se conoció el adolescente de unos 14 años ingresó con una escopeta al colegio y efectuó varios disparos. Finalmente mató a uno de sus compañeros e hirió a otros tres, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital local.

El video registrado por algunos testigos muestra cómo el alumnado izaba la bandera y de pronto ingresó al establecimiento el joven agresor y disparó. Rápidamente se comenzaron a escuchar gritos y la persona que filma que corre en búsqueda de resguardo junto a niños y adultos.

El estremecedor video

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

"Los padres están destrozados"

El agresor fue identificado y quedó bajo custodia de la Justicia provincial mientras se avanza con la investigación. La Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación trabajan en el establecimiento para determinar cómo el menor logró ingresar el arma y cuáles fueron las motivaciones detrás del brutal ataque.

La zona se encuentra con un amplio despliegue policial y la comunidad se encuentra en estado de shock tras la viralización de las imágenes del ataque.

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Andrés Giménez, periodista de la ciudad de Santa Cristóbal, habló con TN y reveló que la familia del adolescente difunto se encontraban en el lugar a la espera del traslado del cuerpo a la morgue del hospital. "Los padres están destrozados", lamentó.

"Entró con el arma en un estuche de guitarra"

Por otro lado Manuel, padre de una alumna del establecimiento, dijo que "cuando estaba por ingresar a la escuela se escucharon los disparos". "Entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó en el arma y empezó a disparar", sumó.

Silvana, otra madre del colegio, en diálogo con TN explicó que su hija llegó "llorando" a su casa. "Supuestamente iba a disprar a todo un curso y se dio en la entrada de la bandera y empezó a los disparos", relató.

"Sigo en shock porque no puedo creer lo que está pasando", dijo la mujer. Por el momento no han hablado con las autoridades. "Se suspendieron las clases. Tengo a mi otra hija más chica que iba a la escuela a la tarde y le comunicaron que no va a ir", agregó Silvana.

Las escenas de lo que se vivió en el establecimiento fue de desesperación total. Los estudiantes grabaron con sus celulares lo que ocurría dentro de la escuela y llamaron por teléfonos a sus padres, que acudieron desesperados al colegio.

Disparos y corridas en un colegio de Santa Fe

"Era muy buen alumno"

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, confirmó en diálogo con TN que el joven agresor "era muy buen alumno, no presentaba problemas de conducta, pero esas averiguaciones de la policía y fiscalía quedarán para más adelante".

Muñoz indicó que se va a decretar asueto y duelo en la localidad, y se van a suspender todo tipo de actividad de gobierno municipal.