Así proyectan el loteo de la chacra intercultural de Juan Grabois en el Alto Valle

El loteo se aprobó en Vista Alegre por excepción con detalles que sorprenden del acceso a la tierra. "No será una villa ni se traerá gente de afuera", dijeron.

La chacra de 20 hectáreas en el ingreso a la provincia de Neuquen propiedad de la Cooperativa Campesina.

Ya es un hecho, que en el portal de ingreso a la Confluencia , en Vista Alegre Norte , avanza un proyecto de loteo que intenta mezclar la producción rural con la organizacion comunitaria. Es en una codiciada chacra de 20 hectáreas que se compró a finales de 2022 por 675 mil dólares, con fondos nacionales de un programa que ya no existe más en el gobierno de Javier Milei .

Se trata del barrio intercultural que se impulsa sobre la conocida chacra vinculada al dirigente y diputado nacional por Patria Grande , Juan Grabois. Es una iniciativa que genera polémica y rechazo entre algunos productores, pero también que busca romper con varios de los mitos que circulan. Hay dos barrios con estas características en la provincia, uno funcionando en San Martín de los Andes y el otro que se está proyectando en Vista Alegre Norte.

El loteo se aprobó hace unos días, por excepción, debido a que está legalmente en zona productiva, según confirmo a LM Neuquén Santiago Arizio , dirigente de la Cooperativa de Provisión, Transformación, Industrialización, Consumo y Comercialización Campesina Limitada ( COCAM) . Pero oficialmente la ordenanza aún no aparece y los concejales no la dan a conocer.

Chacra Grabois.jpeg La chacra de la Cooperativa Campesina queda en la calle 15 y Ruta 7 en Vista Alegre Norte.

Según explicó Arizio quien también es referente de Patria Grande, el espacio de Grabois en Neuquén, el loteo forma parte del programa Acción de Repoblamiento Comunitario Argentino (ARCA).

Loteo de la chacra de "Juan Grabois": cómo es el proyecto urbano

Pero ese programa ya no existe más, pese a que se rindieron los fondos en dos etapas: la primera por la compra de la chacra y la segunda por los trabajos de apertura de calles y algo de los servicios. Había un tercer reembolso pendiente, pero cambió el gobierno nacional, y desde la COCAM descartan que se haga realidad Es or eso que acudieron, al gobierno municipal y provincial.

Más allá de la discusión política, el corazón del proyecto está en el modelo. Es un barrio que no se plantea como loteo tradicional, sino como un desarrollo “intercultural, productivo y autosustentable”.

¿Cuál fue el precio de compra de la chacra? En su momento a finales de 2022 se pagaron $229.582.357,28, alrededor de US$ 675.200 or una tierra de 20,3 hectáreas divididas en dos lotes de 11,6 y 8.3 hectáreas, por cada uno. El lugar está ubicado en a la vera de la Ruta 7 en la calle 15, a metros del dique Ballester, en la denominada curva de la empresa Moño Azul.

El plan contempla 250 lotes de aproximadamente 400 metros cuadrados, con una distribución que, según Arizio, apunta a priorizar a los habitantes de la región: 150 serían para familias de Vista Alegre y el resto para vecinos de Centenario y Neuquén.

“No venimos a hacer una villa ni viene gente de Buenos Aires”, dijo enfáticamente el referente, en respuesta a uno de los principales cuestionamientos que circulan.

El sistema para acceder a cada lote

El acceso al lote tampoco es convencional para las familias, sino por un puntaje. No hay una compra directa de los terrenos, de acuerdo con el programa las familias deben atravesar un proceso de selección, participar en tareas comunitarias (al menos 16 horas mensuales) y comprometerse a construir su vivienda.

ON - Loteo Chacra Grabois (4).jpg La chacra está ubicada en el portal e ingreso a la provincia de Neuquén, cerca del dique Ballester. Omar Novoa

Durante los primeros 18 meses, el terreno no se transfiere sino que una comisión del barrio se evalúa periódicamente el avance de cada familia y recién cuando se habita la casa recién se formaliza la adjudicación. Todo un tema.

Además, los lotes no podrán venderse ni alquilarse, lo que apunta a evitar la especulación inmobiliaria.

Agroecología, producción y vida comunitaria

El diseño del barrio incluye un fuerte componente productivo. Cada manzana tendrá espacios destinados a huertas y producción agroecológica, con la idea de generar alimentos y también un “pulmón verde” interno.

En los espacios comunes se proyectan un salón de usos múltiples, una plaza, áreas de producción de alimentos (conservas, dulces, deshidratados) y un almacén campesino. Además en la vivienda existente funcionará (ya funciona) un lugar de refugio para mujeres en situación de consumos y con los recursos (no actualizados) de la Sedronar.

También se prevé la plantación de frutales en las calles y la articulación con la Universidad Nacional del Comahue para el desarrollo de una Tecnicatura en Agroecología e incluso una escuela dentro del barrio, que es la Escuela 105, una primaria que tiene otro edificio en Vista Alegre Norte y donde ya hay un proyecto para hacerlo dentro de la "Chacra Grabois".

Chacra Grabois-2 La chacra está ubicada en la calle 15, en la denominada curva de Moño Azul.

El modelo de gestión de este barrio no es nuevo sino una replica en gran parte del barrio intercultural de San Martín de los Andes, donde conviven producción, vivienda y organización comunitaria.

El proyecto incluye obras de infraestructura básicas como la red de agua potable conectada a la red existente; energía eléctrica y gas natural; calles enripiadas con cordón cuneta; un puente de acceso sobre el canal de riego y sistemas de riego para espacios verdes.

Residuos: biodigestores en la chacra y una escuela

Uno de los puntos distintivos es el tratamiento de residuos: no habrá red cloacal, sino biodigestores individuales con sistemas de filtrado natural. Además, las viviendas podrán contar con energía solar, termotanques solares y calefacción alternativa.

Las casas seguirán modelos definidos (desde 45 a 90 m²) y podrán construirse con técnicas tradicionales o bioconstrucción, con miras a que en algún momento Vista Alegre apruebe una ordenanza para habilitar ese tipo de construcciones. También habrá restricciones urbanísticas poco habituales. Por ejemplo, no se permitirán medianeras de cemento (se priorizan cercos vivos) y las viviendas no podrán estar pegadas entre sí.

La chacra donde se desarrollará el barrio nunca estuvo en producción pese a ser zona productiva. Durante años hubo intentos de reconvertirla. Incluso el ex subsecretario de Producción, Juan Peláez,había planteó trasladar la actividad el loteo la meseta, y poner la chacra esa producción, algo que finalmente no prosperó. También otro empresario ligado a la producción y a Vaca Muerta haría intentado comprarla.

El proyecto actual se enmarca en una lógica distinta: producir alimentos a bajo costo y generar arraigo en el territorio. Sin embargo, también hay varios obstáculos. Desde la cooperativa reconocen trabas en aspectos como el impacto ambiental, la cuestión hídrica y las autorizaciones técnicas (EPEN, Recursos Hídricos).

Chacra Grabois-3

A eso se suma la discontinuidad del programa nacional ARCA, que dejó de funcionar formalmente, aunque el grupo sostiene el desarrollo “por compromiso social”.

Debate político y el experimento social

La figura de Grabois aparece inevitablemente asociada al proyecto, aunque desde la organización aclaran que no se trata de una “toma” ni de un asentamiento informal, sino de un modelo de urbanización con reglas estrictas y fuerte componente comunitario. El dirigente no es "el dueño" de la chacra, pero si es el referente filosófico del proyecto.

La chacra está en una zona estratégica como la Confluencia, y avance de este barrio intercultural abrió una discusión más amplia que es la de cómo crecer, quién accede a la tierra y bajo qué modelo de ciudad. En Vista Alegre estaba trabajando el COPADE en eso.

El proyecto sigue en una etapa intermedia —con un avance cercano al 27,5% según informaron este la COCAM oficialmente— y a la espera de definiciones administrativas.