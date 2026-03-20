Presión para lotear la "Chacra Grabois" antes de que salga la ley que prohíbe urbanizar tierras productivas

En Vista Alegre apuran una excepción para 270 lotes sociales en una zona rural. Mientras tanto, Provincia busca frenar loteos de chacras en Neuquén.

La presión para avanzar con el loteo de la denominada " Chacra Grabois " en Vista Alegre Norte empezó hace unas semanas, ante la posibilidad de que salga la ley que prohibirá las urbanizaciones en tierras productivas de la provincia de Neuquén . Este jueves estaba prevista la presencia de militantes y beneficiarios de la cooperativa en el Concejo Deliberante , presionando para que se trate el proyecto.

Aunque la Provincia intenta frenar los loteos de tierras potencialmente productivas y bajo riego, a nivel local se acelera un proyecto para dividir una finca rural en 270 lotes sociales. Es una propiedad que no tiene cultivos, y que está frente a la chacra de Moño Azul , en el portal de ingreso a la provincia, a metros del icónico Dique Ballester, corazón del riego del Alto Valle.

Se trata de un predio de más de 20 hectáreas, ubicado en un punto estratégico, y que además es codiciado por el mercado inmobiliario y hotelero, ya que está ubicado en el ingreso norte a la Confluencia neuquina, sobre la Ruta 7.

ON - Loteo Chacra Grabois (6).jpg La chacra está ubicada en el portal de ingreso a Neuquén por el dique Ballester.

Según pudo saber LM Neuquén, el intendente José "Turco" Asaad busca “regularizar” la situación de la chacra, en medio de un clima muy complejo. El proyecto original no cumple con los requisitos urbanísticos habituales, y el municipio tuvo que intervenir ante el avance de la iniciativa.

En los alrededores de esa chacra, las cosas no están mejores para la producción. Hay urbanizaciones y condominios como La Quinta I y II, pero precisamente Asaad dice que se hicieron durante las gestiones municipales del MPN.

Un loteo social en zona productiva

La subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) también se metió en ese tema, con un proyecto para ordenar la ciudad. Sin embargo, la inciaitiva generó polémica, debido a que se propuso una "zona de transición" entre lo urbano y lo rural, por el boom de Vaca Muerta, algo que en definitiva impacta en la producción de frutas y verduras. En ese escenario, muchos canales de riego se están cerrando por loteos clandestinos.

También hay otra discusión: se busca achicar de cinco a sólo una hectárea la mínima unidad subdivisible en zona agrícola, algo que también tiene un fuerte impacto para los productores que se ven afectados por la densidad de las urbanizaciones entre las plantaciones.

La idea era dejar abierta la llave para lotear la mitad del pueblo, pero ese proyecto, que es una herramienta orientativa, se cambió. Ahora, la decisión política la tienen los concejales de la ciudad.

Juan Grabois

Qué es la chacra Grabois

La "Chacra Grabois" tiene ese mote porque precisamente fue adquirida por la cooperativa que apoyaba su espacio político, aunque legalmente no tiene ninguna relación con el actual diputado nacional por Patria Grande, Juan Grabois. En realidad, la escritura de la chacra está a nombre de los cooperativistas, que en su mayoría son de Taquimilán.

El terreno fue adquirido en diciembre de 2022 por la Cooperativa COCAM, vinculada a organizaciones sociales a través de fondos nacionales gestionados por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

El objetivo era desarrollar un barrio de 270 lotes con servicios para familias en situación de vulnerabilidad, en el marco del programa ARCA (Acción de Repoblamiento Comunitario Argentino).

El tema es que estos proyectos funcionaron bien en distintas zonas del país, pero en el caso de Vista Alegre hubo críticas de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA) y los colectivos que no están de acuerdo con lotear chacras, pese a que sean loteos sociales.

Vista Alegre_riego_producción La chacra está muy cerca del Dique Ballester, en la curva de Moño Azul.

Vivienda o producción

Por un lado, la tierra está ubicada en una zona productiva, donde la normativa vigente restringe este tipo de desarrollos. Por otro lado, el esquema de financiamiento y la ejecución del proyecto presenta dificultades para su rendición, lo que genera dudas dentro y fuera del Estado.

Fuentes consultadas lo comparan con un “modelo tipo Milagro Sala” que ofrece lotes entregados con servicios prometidos, pero sin infraestructura concreta ni garantías claras de ejecución. Es por eso que hubo una intervención municipal, porque el programa por el cual se adquirieron esas tierras ya no existe más en el Estado nacional, a partir del cambiode gestión de 2023.

El gobernador Rolando Figueroa ya anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto para proteger las áreas productivas y evitar nuevos loteos de chacras. Una iniciativa que apunta, justamente, a frenar este tipo de urbanizaciones. Pero en Vista Alegre ocurre lo contrario.

Desde el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante buscan aprobar el loteo por vía de excepción, antes de adherir a la futura ley provincial. Es decir, habilitar ahora lo que después podría quedar prohibido.

Vista Alegre Norte.jpg

Una operación inmobiliaria costosa y al contado

La operación inmobiliaria de la "Chacra Grabois" tiene antecedentes que explican un poco el conflicto actual. La chacra —de más de 20 hectáreas originalmente— pertenecía al empresario frutícola Pedro Nardanone (Servifruit SRL), quien la vendió por más de 229 millones de pesos (unos 675 mil dólares al cambio de ese momento), a finales de 2022.

Desde el inicio, la iniciativa generó rechazo en sectores políticos y productivos de la zona. Dirigentes locales cuestionaron que el proyecto avanzara sin autorizaciones municipales y señalaron que muchos de los potenciales beneficiarios no serían de Vista Alegre.

El caso siempre está en plena discusión de modelos de desarrollo, con Vaca Muerta como telón de fondo. Es el acceso a la tierra en un contexto de crisis económica y fuerte presión inmobiliaria.

En Vista Alegre y Centenario, los loteos privados avanzaron desde hace años, en forma de condominio, por excepciones o por ampliación de la zona urbana en detrimento de la rural, con valores que rondan los 20 mil dólares por terrenos sin servicios. En paralelo, crece la demanda social por suelo urbano accesible.