Ataque fatal en una escuela de Santa Fe: qué se sabe de los dos estudiantes heridos por los disparos

Un estudiante de 13 años murió luego del disparo que recibió de un compañero, que llevó una escopeta escondida. Ocurrión en la localidad de San Cristóbal.

Un menor de 13 años murió en el acto tras ser alcanzado por el disparo de la escopeta.

Un brutal crimen se registró este lunes por la mañana en una escuela de la localidad de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe , cuando un estudiante ingresó armado al colegio y asesinó a un compañero de un disparo con una escopeta. Las autoridades confirmaron que hay otros menores heridos, uno de ellos en estado delicado. Los detalles sobre el estado de salud.

Fuentes policiales confirmaron el estremecedor hecho, que ocurrió en la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" cerca de las 7.15 de la mañana, en momentos que se realizaba el habitual izamiento a la bandera en el horario de ingreso.

Según se conoció el adolescente de unos 14 años ingresó con una escopeta al colegio y efectuó varios disparos. Finalmente mató a uno de sus compañeros e hirió a otros tres, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital local.

Cómo se encuentran los estudiantes heridos

Las autoridades confirmaron que uno de los estudiantes heridos debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Rafaela, donde permanece en estado delicado y es sometido a una intervención quirúrgica.

En tanto, el otro herido por los perdigones de la escopeta, se encuentra fuera de peligro y con lesiones en el brazo y el tórax.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

"Es la primera vez que me pasa algo así"

El ataque ocurrió cuando los alumnos comenzaban a concentrarse para ingresar a clases. En ese contexto, el joven extrajo el arma y efectuó varios disparos, generando una situación de pánico generalizado.

Armando Borsini, director del Hospital de San Cristóbal, confirmó a un medio local que uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue derivado para realizarle una tomografía y fue derivado a Rafaela. El segundo tenía perdigones en el brazo y uno menor en el tórax, y al momento de ser atendido se encontraba estable, aunque en estado de shock.

mato compañero santa fe Hay gran conmoción por el brutal crimen ocurrido en el ingreso a la escuela.

Por otro lado, varios estudiantes que corrieron luego de los disparos sufrieron algunas lesiones, pero ninguna que revista de gravedad. "Muchos chicos rompieron ventanas para salir. Tienen cortes, golpes, pero nada grave", señaló.

El profesional aseguró que nunca había vivido una situación similar. "Es la primera vez que me pasa algo así", afirmó. Si bien reconoció que en la ciudad se registran casos de violencia entre jóvenes -como peleas o lesiones-, remarcó que un ataque armado dentro de una escuela “era impensable”.

"Los padres están destrozados"

El agresor fue identificado y quedó bajo custodia de la Justicia provincial mientras se avanza con la investigación. La Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación trabajan en el establecimiento para determinar cómo el menor logró ingresar el arma y cuáles fueron las motivaciones detrás del brutal ataque.

La zona se encuentra con un amplio despliegue policial y la comunidad se encuentra en estado de shock tras la viralización de las imágenes del ataque.

Andrés Giménez, periodista de la ciudad de Santa Cristóbal, habló con TN y reveló que la familia del adolescente difunto se encontraban en el lugar a la espera del traslado del cuerpo a la morgue del hospital. "Los padres están destrozados", lamentó.

mato compañero santa fe (1)

La investigación continúa en manos de la Justicia, que busca determinar cómo el menor accedió al arma y cuáles fueron los motivos del ataque. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de shock, a la espera de la evolución del alumno que lucha por su vida.