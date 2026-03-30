Fincas del Limay, la bodega boutique en constante crecimiento

Con un origen que se remonta a 2005 como proyecto entre amigos y hoy convertido en una empresa familiar, se prepara para abrir sus puertas al enoturismo.

Con una propuesta que combinará vinos y gastronomía , la bodega Fincas del Limay se prepara para abrir las puertas al enoturismo y potenciar sus zonas productivas de Picún Leufú junto con las 42 hectáreas en producción con las que cuenta en Senillosa .

La bodega boutique elabora actualmente vinos Malbec, Pinot y Merlot que se comercializan en restaurantes y hoteles de la región y, en Buenos Aires , en establecimientos gastronómicos muy puntuales como el restaurante Don Julio, el Hotel Faena o el Bar Florida Atlántico.

El emprendimiento también cuenta con un pequeño viñedo en Picún Leufú de Malbec y Merlot y algo de uvas blancas. “Esa zona tiene mucho potencial”, destacó Verónica Esperanza, que junto a su esposo Gonzalo y su hija -que estudia economía empresarial- llevan adelante la empresa.

Esperanza explicó que la idea de montar la finca comenzó como un proyecto de amigos en 2005 y el año pasado pudieron adquirirla como familia.

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“La vendimia neuquina es muy importante, porque nos da visibilidad, nos abre puertas, y esperamos poder aprovecharla”, apuntó, y recordó que el trabajo en las chacras es duro, con jornadas que comienzan antes del amanecer. “En verano empezamos muy temprano, a las cuatro o cinco de la mañana, para que rinda el día”, puntualizó. “La vendimia neuquina es muy importante, porque nos da visibilidad, nos abre puertas, y esperamos poder aprovecharla”, apuntó, y recordó que el trabajo en las chacras es duro, con jornadas que comienzan antes del amanecer. “En verano empezamos muy temprano, a las cuatro o cinco de la mañana, para que rinda el día”, puntualizó.

Para que el proyecto siga creciendo, la bodega que se ubica en Senillosa -en el kilómetro 1262 sobre la Ruta Nacional 22-, se encuentra en etapa de obras para poder ser presentada oficialmente y abierta al público como actividad enoturística en breve.