Antecedente trágico: el impacto de la masacre de Carmen de Patagones en la memoria escolar

Aunque ya pasaron 21 años, es inevitable recordar la tragedia en el instituto del sur de la provincia de Buenos Aires.

El antecedente de la masacre de Carmen de Patagones en la memoria escolar

El triste episodio ocurrido en la pequeña localidad de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe , donde a un alumno irrumpió con un arma y disparó, causando la muerte de un estudiante y al menos tres heridos, evoca las circunstancias de la masacre de Carmen de Patagones.

El 28 de septiembre de 2004, en el Instituto N.º 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, un joven de 15 años, identificado como Rafael Solich, ingresó al establecimiento portando un arma de fuego y efectuó múltiples disparos contra sus compañeros, provocando la muerte de tres alumnos y dejando a otros cinco heridos.

El hecho, que tuvo lugar en el sur de la provincia de Buenos Aires, se originó pasadas las 7 de la mañana, cuando el menor utilizó una pistola 9 mm para abrir fuego dentro del aula.

De acuerdo con los testimonios recogidos sobre el incidente de 2004, el accionar del joven estuvo motivado por diversos episodios de bullying.

Solich vació el cargador del arma contra el grupo de estudiantes y luego intentó recargarla en el pasillo de la institución. La situación finalizó cuando uno de sus amigos logró desarmarlo, permitiendo así su posterior detención por parte de las autoridades.

Masacre Escuela Carmen Patagones Caso Junior (1)

Debido a su condición de menor, el atacante quedó internado en un centro psiquiátrico juvenil. Por su parte, el padre del joven fue condenado a 45 días de prisión bajo el cargo de negligencia.

La masacre de Carmen de Patagones permanece como un precedente crítico en la historia de la violencia escolar en Argentina.

Una nena armada y atrincherada en Mendoza

En septiembre del año pasado, una adolescente de 14 años de Mendoza fue protagonista de un momento de mucha preocupación y tensión. Durante varias horas se atrincheró en la escuela, llevó un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos. Luego de seis meses de aquel momento, hubo avances en la causa.

El viernes pasado un celador fue detenido en la ciudad mendocina de La Paz, tras ser acusado de abuso sexual contra la adolescente que se atrincheró con un arma durante 5 horas, atemorizando a las autoridades de la institución y sus compañeros.

adolescente atrincherado escuela mendoza

En aquel momento, una secretaria del colegio reveló que la joven efectuó disparos en dos ocasiones. "Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.

La denuncia que terminó con la detención no ocurrió rápidamente, sino que surgió tras un largo proceso de entrevistas de la adolescente con un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).