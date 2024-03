Horóscopo del viernes 22 de marzo: qué dice tu signo para el cierre de semana

El otoño ya se deja sentir y el horóscopo no es ajeno a esta tendencia . Mientras te preparás los primeros mates del día y comenzás con tu jornada laboral, nosotros te acercamos un repaso por todo lo que se viene, para que puedas anticiparte de la mejor manera.

El horóscopo signo por signo

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos procuren no detenerse en el ritmo de esta jornada alentadora en el área de las actividades. Gracias al esfuerzo y a la aplicación de mayor voluntad, las cosas mejoran. Amor y más amor en los vínculos afectivos sobre todo los nuevos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Interesante este día con sorpresas inesperadas que les traen buenas nuevas en el área de las actividades. Comienzos y renovaciones, con muy buen semblante. Se direccionan distintos planes sobre mudanzas o cambios.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tiempo al tiempo apurados del Zodíaco, a veces la impaciencia les juega de manera negativa y perjudica la salud. La estabilidad psíquico-física, es lo importante. Busquen realizar sus tareas sin nervios y descubran las mejores partes de cada cosa.

CÁNCER (21 E JUNIO AL 22 DEJULIO)

Cancerianos ocupación en el hogar, deberán resolver cosas que se presentan. Siempre es bueno tener aunque pequeña, una reserva de dinero por imprevistos. No posterguen tramitaciones o reuniones importantes. Estabilidad.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE GOSTO)

Leoninos ese fuego interno que los hace atractivos con ese cierto aire misterioso y solar, hoy con un día placentero con recompensaciones y atribuciones valiosas. Es posible que vayan sintiendo cada vez mayor necesidad del otro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No es un buen momento para discusiones en el trabajo. No siempre podemos hacernos entender desde donde sentimos que debe ser. Aceptación y racionalización que no es difícil para ustedes nativos pensantes. Amor que acompaña.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Muchas veces ocurre que imaginamos más de lo que realmente son las cosas. Es importante trabajar el sentido de la crítica y la observación objetiva en la vida. Librianos, apelen a su dulzura natural y apóyense en la calma. Cambio.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos hoy con novedades inesperadas positivas y realmente buenas en el área de sus actividades. Talentos resaltados y creatividad a pleno. La vida sonríe para estos sensuales nativos. Pongan lo mejor de ustedes en el amor.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Dar un paso u otro sería apelando a la profundización de los pensamientos que los harán decidir de la forma más conveniente. Las tristezas del pasado no debieran sentirse ya como tales, sino celebrar las lecciones aprendidas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día selectivo en el que deberán poder dilucidad cuáles son las conveniencias en el plano laboral. Claridad y agradecimiento combinados en un claro gesto de evolución. Amor alejado, respeto mutuo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hay que buscar el momento cada día para poder dedicar miradas, diálogos, caricias y comprensión a quienes queremos. Tan importante el vínculo con el otro, el dinero pasa, la materia pasa, el Amor, es el sostén del Universo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Momento con algunas dudas acerca de los sentimientos. El amor es claro cuando es sentido y se funciona desde él, nada más genuino quitándole el lugar a las vacilaciones. El trabajo con armonía con buen trato y compañerismo.