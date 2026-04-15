País La Mañana temporal Llovieron 160 mm en tres horas: fuerte temporal con inundaciones y calles cortadas en Buenos Aires

Las intensas lluvias afectaron zonas como Coronel Suárez, con las calles inundadas. Foto: Clarín.

Tras la alerta naranja por fuertes tormentas del SMN, el Área Metropolitana de Buenos Aires se vio con grandes complicaciones a partir de la madrugada por el temporal. Las intensas lluvias generaron graves complicaciones en el tránsito y cortes de luz.

La zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acumuló aproximadamente 160 milímetros de agua en tan sólo tres horas, una cifra que supera el promedio habitual para el mes de abril. Barrios como Palermo y Belgrano sufrieron una mayor cantidad de agua caída esperada para el mes completo.

El SMN emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano: Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.