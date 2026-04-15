Llovieron 160 mm en tres horas: fuerte temporal con inundaciones y calles cortadas en Buenos Aires

Un diluvio azotó varias zonas en las últimas horas, con intensas lluvias que llegaron a valores récord. Rige otra alerta por estas horas.
Tras la alerta naranja por fuertes tormentas del SMN, el Área Metropolitana de Buenos Aires se vio con grandes complicaciones a partir de la madrugada por el temporal. Las intensas lluvias generaron graves complicaciones en el tránsito y cortes de luz.
La zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acumuló aproximadamente 160 milímetros de agua en tan sólo tres horas, una cifra que supera el promedio habitual para el mes de abril. Barrios como Palermo y Belgrano sufrieron una mayor cantidad de agua caída esperada para el mes completo.
El SMN emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano: Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
La tormenta podría extenderse incluso hasta las primeras horas de este jueves, con lluvias aisladas. Uno de los lugares que se vio con más complicaciones fue Palermo, donde el agua acumulada llegaba hasta la vereda. Escenarios similares se vieron en diversos lugares anegados en avenida del Libertador, avenida Alcorta a la altura de los Bosques de Palero y alrededores del Planetario, indicó La Nación.
Noticia en desarrollo
Te puede interesar...
Leé más
Se esperan lluvias de hasta 100 mm y vientos de 90 km/h: la alerta naranja del SMN
Nacieron en la misma clínica, fueron intercambiadas y así lo descubrieron 40 años después
Un profesor universitario murió al ser atropellado mientras cambiaba la rueda de su auto
Noticias relacionadas