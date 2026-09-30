Loto Plus hoy: números ganadores del sorteo 3.922 del miércoles 30 de septiembre de 2026

Se realizó un nuevo sorteo del Loto Plus con cuatro modalidades en juego. Conocé los números ganadores y el estado de los pozos.

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo número 3.922 del Loto Plus , el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Los pozos principales siguen vacantes y el próximo sorteo se realizará el sábado 3 de octubre.

Los números del sorteo fueron: 00 - 02 - 10 - 19 - 21 - 25

Los números del sorteo fueron: 04 - 13 - 22 - 34 - 35 - 39

6 aciertos: $ 2.002.538.441,20 — Vacante

5 aciertos: $ 2.599.987,50 c/u — 6 ganadores

4 aciertos: $ 13.565,15 c/u — 230 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 13 - 32 - 33 - 35 - 38 - 40

6 aciertos: $ 2.552.178.851,20 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 03 - 07 - 10 - 11 - 14 - 22

5 aciertos: $ 1.085.989,86 c/u — 37 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 6 — Sin ganadores

El ticket del Loto Plus con la combinación ganadora fue el único acertado en todo el país.

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Cuándo sortea y cómo se transmite

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el sábado 3 de octubre de 2026, con un pozo estimado de $26.342.000.000.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.