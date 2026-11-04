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Resultados de las quinielas de hoy 4 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 4 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 4 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 6948
1° 6948, 2° 6102, 3° 1015, 4° 6129, 5° 8034, 6° 2548, 7° 2047, 8° 0866, 9° 1250, 10° 5453, 11° 7069, 12° 0103, 13° 5811, 14° 1848, 15° 0866, 16° 8953, 17° 6218, 18° 9234, 19° 6746, 20° 7798

El Primero

Cabeza: 7163
1° 7163, 2° 8043, 3° 4844, 4° 2955, 5° 2718, 6° 2846, 7° 2637, 8° 4165, 9° 8950, 10° 8124, 11° 8043, 12° 8149, 13° 2092, 14° 2410, 15° 2448, 16° 7004, 17° 0578, 18° 3522, 19° 6888, 20° 7393

La Matutina

Cabeza: 4591
1° 4591, 2° 8053, 3° 9002, 4° 0242, 5° 7463, 6° 2183, 7° 6535, 8° 8673, 9° 2101, 10° 3420, 11° 2727, 12° 1628, 13° 5540, 14° 5705, 15° 1831, 16° 0091, 17° 2535, 18° 1340, 19° 8126, 20° 9640

La Vespertina

Cabeza: 8623
1° 8623, 2° 4254, 3° 3467, 4° 7774, 5° 8053, 6° 2770, 7° 7654, 8° 1386, 9° 7783, 10° 3806, 11° 7973, 12° 8816, 13° 8022, 14° 0350, 15° 7943, 16° 9190, 17° 3459, 18° 1173, 19° 2122, 20° 0773

La Nocturna

Cabeza: 1342
1° 1342, 2° 1179, 3° 7645, 4° 4066, 5° 1553, 6° 0368, 7° 2091, 8° 5832, 9° 1124, 10° 5243, 11° 0418, 12° 8899, 13° 5219, 14° 7692, 15° 5376, 16° 3054, 17° 3514, 18° 0040, 19° 7544, 20° 6872

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 1608
1° 1608, 2° 7383, 3° 1937, 4° 0234, 5° 7505, 6° 0707, 7° 9771, 8° 4881, 9° 7841, 10° 5239, 11° 8745, 12° 9589, 13° 6689, 14° 5394, 15° 8872, 16° 3226, 17° 7930, 18° 1492, 19° 2181, 20° 2464

El Primero

Cabeza: 8696
1° 8696, 2° 9292, 3° 6380, 4° 9630, 5° 9434, 6° 9053, 7° 0014, 8° 4240, 9° 2821, 10° 4399, 11° 2421, 12° 4440, 13° 7211, 14° 2321, 15° 1714, 16° 7631, 17° 9606, 18° 6687, 19° 4849, 20° 4272

La Matutina

Cabeza: 3400
1° 3400, 2° 4508, 3° 6465, 4° 2837, 5° 2442, 6° 8300, 7° 7797, 8° 3145, 9° 9517, 10° 7896, 11° 3367, 12° 8746, 13° 2883, 14° 5935, 15° 6252, 16° 1746, 17° 6114, 18° 0582, 19° 2747, 20° 9456

La Vespertina

Cabeza: 1985
1° 1985, 2° 1200, 3° 6917, 4° 8414, 5° 4505, 6° 6234, 7° 3950, 8° 3786, 9° 3050, 10° 0490, 11° 1084, 12° 8813, 13° 4701, 14° 3414, 15° 6239, 16° 4555, 17° 6014, 18° 6407, 19° 3795, 20° 1734

La Nocturna

Cabeza: 2969
1° 2969, 2° 2875, 3° 9074, 4° 4825, 5° 9237, 6° 9615, 7° 6025, 8° 9268, 9° 9998, 10° 9933, 11° 8719, 12° 0074, 13° 3887, 14° 0836, 15° 9123, 16° 8038, 17° 3048, 18° 4484, 19° 5232, 20° 0107

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 5992
1° 5992, 2° 1442, 3° 6769, 4° 8190, 5° 2674, 6° 5163, 7° 3500, 8° 4157, 9° 6946, 10° 1534, 11° 4652, 12° 7471, 13° 9414, 14° 8202, 15° 6718, 16° 3274, 17° 7605, 18° 4171, 19° 0788, 20° 8621

El Primero

Cabeza: 3218
1° 3218, 2° 8002, 3° 1216, 4° 3025, 5° 6606, 6° 0692, 7° 0258, 8° 2496, 9° 7287, 10° 9731, 11° 0252, 12° 3564, 13° 9103, 14° 0210, 15° 9399, 16° 2326, 17° 0462, 18° 7261, 19° 5553, 20° 2995

La Matutina

Cabeza: 7165
1° 7165, 2° 4225, 3° 4651, 4° 1293, 5° 4380, 6° 1688, 7° 8874, 8° 0414, 9° 4778, 10° 2262, 11° 7521, 12° 8871, 13° 4515, 14° 2911, 15° 1127, 16° 7565, 17° 2958, 18° 0980, 19° 5193, 20° 1840

La Vespertina

Cabeza: 2262
1° 2262, 2° 3122, 3° 7042, 4° 3850, 5° 7079, 6° 8322, 7° 5992, 8° 5200, 9° 9301, 10° 2796, 11° 5199, 12° 4853, 13° 4573, 14° 4271, 15° 0873, 16° 7133, 17° 6282, 18° 8410, 19° 7258, 20° 5349

La Nocturna

Cabeza: 6038
1° 6038, 2° 6187, 3° 7546, 4° 0879, 5° 9351, 6° 9939, 7° 5108, 8° 2380, 9° 2500, 10° 9057, 11° 1909, 12° 6040, 13° 1401, 14° 5429, 15° 7409, 16° 7322, 17° 3245, 18° 0732, 19° 9813, 20° 5097

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0728
1° 0728, 2° 2443, 3° 4791, 4° 7195, 5° 5379, 6° 7497, 7° 6474, 8° 7467, 9° 2976, 10° 0490, 11° 8063, 12° 6364, 13° 9883, 14° 8446, 15° 2661, 16° 5109, 17° 2870, 18° 4912, 19° 6584, 20° 1680

El Primero

Cabeza: 0923
1° 0923, 2° 1630, 3° 6730, 4° 3255, 5° 2921, 6° 7391, 7° 1015, 8° 2184, 9° 4792, 10° 1853, 11° 4551, 12° 8198, 13° 5094, 14° 3773, 15° 2696, 16° 2381, 17° 5302, 18° 6910, 19° 2469, 20° 0155

La Matutina

Cabeza: 3263
1° 3263, 2° 9911, 3° 0229, 4° 5531, 5° 6469, 6° 5235, 7° 7682, 8° 7481, 9° 4652, 10° 2058, 11° 0238, 12° 0189, 13° 5522, 14° 3504, 15° 5632, 16° 6205, 17° 3841, 18° 5036, 19° 8674, 20° 4367

La Vespertina

Cabeza: 0859
1° 0859, 2° 7233, 3° 0496, 4° 2836, 5° 6769, 6° 5809, 7° 3937, 8° 8700, 9° 6277, 10° 1738, 11° 1542, 12° 6260, 13° 5927, 14° 6434, 15° 5741, 16° 9085, 17° 6922, 18° 1489, 19° 1956, 20° 0392

La Nocturna

Cabeza: 0214
1° 0214, 2° 4226, 3° 9760, 4° 4257, 5° 1217, 6° 2595, 7° 8313, 8° 4553, 9° 8390, 10° 3277, 11° 3278, 12° 4242, 13° 0343, 14° 4869, 15° 8204, 16° 9053, 17° 1598, 18° 9401, 19° 6350, 20° 3838

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 8067
1° 8067, 2° 5149, 3° 3514, 4° 8578, 5° 2995, 6° 9658, 7° 9778, 8° 7339, 9° 8453, 10° 4202, 11° 1719, 12° 4836, 13° 0250, 14° 9834, 15° 3400, 16° 2818, 17° 7447, 18° 7136, 19° 7842, 20° 9679

El Primero

Cabeza: 4035
1° 4035, 2° 5119, 3° 2458, 4° 3787, 5° 9364, 6° 4453, 7° 2985, 8° 8369, 9° 7132, 10° 0062, 11° 8036, 12° 2665, 13° 5046, 14° 3194, 15° 9241, 16° 5746, 17° 8604, 18° 3523, 19° 8073, 20° 1816

La Matutina

Cabeza: 9027
1° 9027, 2° 8922, 3° 0158, 4° 3218, 5° 7313, 6° 8096, 7° 1741, 8° 2100, 9° 4695, 10° 7695, 11° 1148, 12° 4428, 13° 0244, 14° 8437, 15° 4270, 16° 0219, 17° 4559, 18° 8804, 19° 8977, 20° 1089

La Vespertina

Cabeza: 7592
1° 7592, 2° 6978, 3° 1604, 4° 1735, 5° 1741, 6° 9457, 7° 9521, 8° 5499, 9° 6906, 10° 8509, 11° 4869, 12° 7914, 13° 2121, 14° 6107, 15° 3987, 16° 3321, 17° 5292, 18° 5378, 19° 7694, 20° 4895

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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