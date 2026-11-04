Resultados de las quinielas de hoy 4 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 4 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 6948
1° 6948, 2° 6102, 3° 1015, 4° 6129, 5° 8034, 6° 2548, 7° 2047, 8° 0866, 9° 1250, 10° 5453, 11° 7069, 12° 0103, 13° 5811, 14° 1848, 15° 0866, 16° 8953, 17° 6218, 18° 9234, 19° 6746, 20° 7798
El Primero
Cabeza: 7163
1° 7163, 2° 8043, 3° 4844, 4° 2955, 5° 2718, 6° 2846, 7° 2637, 8° 4165, 9° 8950, 10° 8124, 11° 8043, 12° 8149, 13° 2092, 14° 2410, 15° 2448, 16° 7004, 17° 0578, 18° 3522, 19° 6888, 20° 7393
La Matutina
Cabeza: 4591
1° 4591, 2° 8053, 3° 9002, 4° 0242, 5° 7463, 6° 2183, 7° 6535, 8° 8673, 9° 2101, 10° 3420, 11° 2727, 12° 1628, 13° 5540, 14° 5705, 15° 1831, 16° 0091, 17° 2535, 18° 1340, 19° 8126, 20° 9640
La Vespertina
Cabeza: 8623
1° 8623, 2° 4254, 3° 3467, 4° 7774, 5° 8053, 6° 2770, 7° 7654, 8° 1386, 9° 7783, 10° 3806, 11° 7973, 12° 8816, 13° 8022, 14° 0350, 15° 7943, 16° 9190, 17° 3459, 18° 1173, 19° 2122, 20° 0773
La Nocturna
Cabeza: 1342
1° 1342, 2° 1179, 3° 7645, 4° 4066, 5° 1553, 6° 0368, 7° 2091, 8° 5832, 9° 1124, 10° 5243, 11° 0418, 12° 8899, 13° 5219, 14° 7692, 15° 5376, 16° 3054, 17° 3514, 18° 0040, 19° 7544, 20° 6872
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1608
1° 1608, 2° 7383, 3° 1937, 4° 0234, 5° 7505, 6° 0707, 7° 9771, 8° 4881, 9° 7841, 10° 5239, 11° 8745, 12° 9589, 13° 6689, 14° 5394, 15° 8872, 16° 3226, 17° 7930, 18° 1492, 19° 2181, 20° 2464
El Primero
Cabeza: 8696
1° 8696, 2° 9292, 3° 6380, 4° 9630, 5° 9434, 6° 9053, 7° 0014, 8° 4240, 9° 2821, 10° 4399, 11° 2421, 12° 4440, 13° 7211, 14° 2321, 15° 1714, 16° 7631, 17° 9606, 18° 6687, 19° 4849, 20° 4272
La Matutina
Cabeza: 3400
1° 3400, 2° 4508, 3° 6465, 4° 2837, 5° 2442, 6° 8300, 7° 7797, 8° 3145, 9° 9517, 10° 7896, 11° 3367, 12° 8746, 13° 2883, 14° 5935, 15° 6252, 16° 1746, 17° 6114, 18° 0582, 19° 2747, 20° 9456
La Vespertina
Cabeza: 1985
1° 1985, 2° 1200, 3° 6917, 4° 8414, 5° 4505, 6° 6234, 7° 3950, 8° 3786, 9° 3050, 10° 0490, 11° 1084, 12° 8813, 13° 4701, 14° 3414, 15° 6239, 16° 4555, 17° 6014, 18° 6407, 19° 3795, 20° 1734
La Nocturna
Cabeza: 2969
1° 2969, 2° 2875, 3° 9074, 4° 4825, 5° 9237, 6° 9615, 7° 6025, 8° 9268, 9° 9998, 10° 9933, 11° 8719, 12° 0074, 13° 3887, 14° 0836, 15° 9123, 16° 8038, 17° 3048, 18° 4484, 19° 5232, 20° 0107
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 5992
1° 5992, 2° 1442, 3° 6769, 4° 8190, 5° 2674, 6° 5163, 7° 3500, 8° 4157, 9° 6946, 10° 1534, 11° 4652, 12° 7471, 13° 9414, 14° 8202, 15° 6718, 16° 3274, 17° 7605, 18° 4171, 19° 0788, 20° 8621
El Primero
Cabeza: 3218
1° 3218, 2° 8002, 3° 1216, 4° 3025, 5° 6606, 6° 0692, 7° 0258, 8° 2496, 9° 7287, 10° 9731, 11° 0252, 12° 3564, 13° 9103, 14° 0210, 15° 9399, 16° 2326, 17° 0462, 18° 7261, 19° 5553, 20° 2995
La Matutina
Cabeza: 7165
1° 7165, 2° 4225, 3° 4651, 4° 1293, 5° 4380, 6° 1688, 7° 8874, 8° 0414, 9° 4778, 10° 2262, 11° 7521, 12° 8871, 13° 4515, 14° 2911, 15° 1127, 16° 7565, 17° 2958, 18° 0980, 19° 5193, 20° 1840
La Vespertina
Cabeza: 2262
1° 2262, 2° 3122, 3° 7042, 4° 3850, 5° 7079, 6° 8322, 7° 5992, 8° 5200, 9° 9301, 10° 2796, 11° 5199, 12° 4853, 13° 4573, 14° 4271, 15° 0873, 16° 7133, 17° 6282, 18° 8410, 19° 7258, 20° 5349
La Nocturna
Cabeza: 6038
1° 6038, 2° 6187, 3° 7546, 4° 0879, 5° 9351, 6° 9939, 7° 5108, 8° 2380, 9° 2500, 10° 9057, 11° 1909, 12° 6040, 13° 1401, 14° 5429, 15° 7409, 16° 7322, 17° 3245, 18° 0732, 19° 9813, 20° 5097
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0728
1° 0728, 2° 2443, 3° 4791, 4° 7195, 5° 5379, 6° 7497, 7° 6474, 8° 7467, 9° 2976, 10° 0490, 11° 8063, 12° 6364, 13° 9883, 14° 8446, 15° 2661, 16° 5109, 17° 2870, 18° 4912, 19° 6584, 20° 1680
El Primero
Cabeza: 0923
1° 0923, 2° 1630, 3° 6730, 4° 3255, 5° 2921, 6° 7391, 7° 1015, 8° 2184, 9° 4792, 10° 1853, 11° 4551, 12° 8198, 13° 5094, 14° 3773, 15° 2696, 16° 2381, 17° 5302, 18° 6910, 19° 2469, 20° 0155
La Matutina
Cabeza: 3263
1° 3263, 2° 9911, 3° 0229, 4° 5531, 5° 6469, 6° 5235, 7° 7682, 8° 7481, 9° 4652, 10° 2058, 11° 0238, 12° 0189, 13° 5522, 14° 3504, 15° 5632, 16° 6205, 17° 3841, 18° 5036, 19° 8674, 20° 4367
La Vespertina
Cabeza: 0859
1° 0859, 2° 7233, 3° 0496, 4° 2836, 5° 6769, 6° 5809, 7° 3937, 8° 8700, 9° 6277, 10° 1738, 11° 1542, 12° 6260, 13° 5927, 14° 6434, 15° 5741, 16° 9085, 17° 6922, 18° 1489, 19° 1956, 20° 0392
La Nocturna
Cabeza: 0214
1° 0214, 2° 4226, 3° 9760, 4° 4257, 5° 1217, 6° 2595, 7° 8313, 8° 4553, 9° 8390, 10° 3277, 11° 3278, 12° 4242, 13° 0343, 14° 4869, 15° 8204, 16° 9053, 17° 1598, 18° 9401, 19° 6350, 20° 3838
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8067
1° 8067, 2° 5149, 3° 3514, 4° 8578, 5° 2995, 6° 9658, 7° 9778, 8° 7339, 9° 8453, 10° 4202, 11° 1719, 12° 4836, 13° 0250, 14° 9834, 15° 3400, 16° 2818, 17° 7447, 18° 7136, 19° 7842, 20° 9679
El Primero
Cabeza: 4035
1° 4035, 2° 5119, 3° 2458, 4° 3787, 5° 9364, 6° 4453, 7° 2985, 8° 8369, 9° 7132, 10° 0062, 11° 8036, 12° 2665, 13° 5046, 14° 3194, 15° 9241, 16° 5746, 17° 8604, 18° 3523, 19° 8073, 20° 1816
La Matutina
Cabeza: 9027
1° 9027, 2° 8922, 3° 0158, 4° 3218, 5° 7313, 6° 8096, 7° 1741, 8° 2100, 9° 4695, 10° 7695, 11° 1148, 12° 4428, 13° 0244, 14° 8437, 15° 4270, 16° 0219, 17° 4559, 18° 8804, 19° 8977, 20° 1089
La Vespertina
Cabeza: 7592
1° 7592, 2° 6978, 3° 1604, 4° 1735, 5° 1741, 6° 9457, 7° 9521, 8° 5499, 9° 6906, 10° 8509, 11° 4869, 12° 7914, 13° 2121, 14° 6107, 15° 3987, 16° 3321, 17° 5292, 18° 5378, 19° 7694, 20° 4895
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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