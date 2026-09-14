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Resultados de las quinielas de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 14 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0000
1° 0000, 2° 0854, 3° 6633, 4° 1871, 5° 2301, 6° 2303, 7° 4737, 8° 3753, 9° 3839, 10° 4790, 11° 8311, 12° 3955, 13° 8893, 14° 0900, 15° 7152, 16° 2202, 17° 3772, 18° 8883, 19° 9481, 20° 9718

El Primero

Cabeza: 6828
1° 6828, 2° 0508, 3° 1469, 4° 1595, 5° 2077, 6° 2673, 7° 0341, 8° 7098, 9° 9715, 10° 6988, 11° 9706, 12° 7333, 13° 4708, 14° 6717, 15° 7093, 16° 7800, 17° 7521, 18° 3063, 19° 9308, 20° 9838

La Matutina

Cabeza: 0413
1° 0413, 2° 0941, 3° 6328, 4° 4315, 5° 2379, 6° 2667, 7° 3477, 8° 3563, 9° 4482, 10° 4506, 11° 7601, 12° 5646, 13° 6407, 14° 6849, 15° 3466, 16° 7845, 17° 8119, 18° 3382, 19° 3147, 20° 9569

La Vespertina

Cabeza: 0973
1° 0973, 2° 0853, 3° 1230, 4° 1642, 5° 8260, 6° 8140, 7° 6065, 8° 6204, 9° 4464, 10° 4497, 11° 5218, 12° 5723, 13° 6360, 14° 1647, 15° 9574, 16° 4743, 17° 8322, 18° 7915, 19° 5929, 20° 4239

La Nocturna

Cabeza: 7906
1° 7906, 2° 0625, 3° 0530, 4° 1651, 5° 1889, 6° 1982, 7° 8774, 8° 1124, 9° 4114, 10° 7466, 11° 5412, 12° 5984, 13° 6603, 14° 6710, 15° 7185, 16° 7603, 17° 9855, 18° 4909, 19° 9083, 20° 9648

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 2017
1° 2017, 2° 7058, 3° 0889, 4° 7807, 5° 7167, 6° 2975, 7° 0568, 8° 2527, 9° 2899, 10° 0271, 11° 8125, 12° 1674, 13° 2155, 14° 5029, 15° 9885, 16° 8288, 17° 3129, 18° 8399, 19° 6141, 20° 0897

El Primero

Cabeza: 1840
1° 1840, 2° 3846, 3° 7689, 4° 0268, 5° 1551, 6° 9196, 7° 8810, 8° 8155, 9° 3387, 10° 8941, 11° 2110, 12° 5743, 13° 7290, 14° 3765, 15° 8635, 16° 5596, 17° 4103, 18° 1516, 19° 8591, 20° 8303

La Matutina

Cabeza: 7553
1° 7553, 2° 4477, 3° 0915, 4° 6492, 5° 1426, 6° 0437, 7° 7781, 8° 8018, 9° 2304, 10° 1295, 11° 4121, 12° 3573, 13° 7014, 14° 3068, 15° 6245, 16° 5587, 17° 5495, 18° 8053, 19° 9381, 20° 1372

La Vespertina

Cabeza: 0948
1° 0948, 2° 3357, 3° 2452, 4° 7848, 5° 7487, 6° 1587, 7° 5975, 8° 5301, 9° 9810, 10° 1699, 11° 9493, 12° 9671, 13° 5993, 14° 8547, 15° 8836, 16° 0718, 17° 7419, 18° 9976, 19° 1867, 20° 1179

La Nocturna

Cabeza: 5868
1° 5868, 2° 8830, 3° 5514, 4° 2372, 5° 9267, 6° 5919, 7° 2801, 8° 8271, 9° 1192, 10° 6229, 11° 9844, 12° 3967, 13° 6038, 14° 7364, 15° 1150, 16° 6651, 17° 7901, 18° 1918, 19° 7938, 20° 8807

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 9364
1° 9364, 2° 0211, 3° 5441, 4° 8545, 5° 2342, 6° 2083, 7° 9740, 8° 1729, 9° 1926, 10° 6089, 11° 6263, 12° 6075, 13° 1546, 14° 5914, 15° 1115, 16° 0089, 17° 9892, 18° 7142, 19° 0965, 20° 0903

El Primero

Cabeza: 5247
1° 5247, 2° 3148, 3° 0728, 4° 4815, 5° 8197, 6° 0131, 7° 5357, 8° 8749, 9° 2414, 10° 8365, 11° 8602, 12° 5831, 13° 5271, 14° 5379, 15° 1006, 16° 2323, 17° 7773, 18° 5149, 19° 7097, 20° 0393

La Matutina

Cabeza: 3506
1° 3506, 2° 0174, 3° 3649, 4° 2908, 5° 5863, 6° 2642, 7° 9538, 8° 3635, 9° 0859, 10° 6509, 11° 1075, 12° 9649, 13° 0363, 14° 0165, 15° 6229, 16° 5181, 17° 2158, 18° 8374, 19° 7169, 20° 3729

La Vespertina

Cabeza: 2544
1° 2544, 2° 3604, 3° 5826, 4° 1673, 5° 6589, 6° 6843, 7° 3801, 8° 3124, 9° 3518, 10° 9748, 11° 5153, 12° 4363, 13° 8522, 14° 2400, 15° 7279, 16° 1584, 17° 3501, 18° 7409, 19° 2715, 20° 9833

La Nocturna

Cabeza: 0535
1° 0535, 2° 0060, 3° 9351, 4° 7157, 5° 7073, 6° 6843, 7° 1329, 8° 8433, 9° 9718, 10° 4302, 11° 5870, 12° 5562, 13° 6035, 14° 7501, 15° 2635, 16° 8786, 17° 1479, 18° 9694, 19° 0771, 20° 5725

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 4729
1° 4729, 2° 9545, 3° 7856, 4° 4955, 5° 4116, 6° 5237, 7° 2629, 8° 1726, 9° 4799, 10° 1038, 11° 4796, 12° 5063, 13° 7795, 14° 6555, 15° 7700, 16° 9648, 17° 5362, 18° 8508, 19° 9503, 20° 6563

El Primero

Cabeza: 9351
1° 9351, 2° 7754, 3° 0306, 4° 6759, 5° 8762, 6° 5491, 7° 1473, 8° 0399, 9° 6658, 10° 3364, 11° 8084, 12° 7910, 13° 7030, 14° 0143, 15° 1745, 16° 0956, 17° 4490, 18° 4715, 19° 2397, 20° 1831

La Matutina

Cabeza: 0520
1° 0520, 2° 7574, 3° 2090, 4° 6163, 5° 5347, 6° 5259, 7° 8390, 8° 4238, 9° 2651, 10° 7012, 11° 4324, 12° 3794, 13° 3691, 14° 0446, 15° 9075, 16° 9204, 17° 5059, 18° 8161, 19° 9849, 20° 8509

La Vespertina

Cabeza: 2719
1° 2719, 2° 1879, 3° 0570, 4° 2709, 5° 4015, 6° 3636, 7° 2667, 8° 9670, 9° 1149, 10° 9434, 11° 8709, 12° 7300, 13° 4071, 14° 3949, 15° 6195, 16° 0689, 17° 8063, 18° 8650, 19° 1476, 20° 0543

La Nocturna

Cabeza: 4553
1° 4553, 2° 8009, 3° 6004, 4° 3293, 5° 3516, 6° 0399, 7° 6283, 8° 6212, 9° 9411, 10° 3666, 11° 9053, 12° 8319, 13° 1009, 14° 2080, 15° 4686, 16° 5981, 17° 7372, 18° 8792, 19° 3163, 20° 1664

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 7075
1° 7075, 2° 0902, 3° 9623, 4° 8588, 5° 5371, 6° 5352, 7° 6400, 8° 3117, 9° 8622, 10° 9646, 11° 3541, 12° 9444, 13° 4119, 14° 0895, 15° 4302, 16° 2071, 17° 7675, 18° 2749, 19° 1323, 20° 5000

El Primero

No se registraron resultados para este sorteo.

La Matutina

Cabeza: 2670
1° 2670, 2° 8618, 3° 5616, 4° 7094, 5° 8313, 6° 1694, 7° 3433, 8° 8097, 9° 0933, 10° 0604, 11° 3522, 12° 9162, 13° 0232, 14° 1486, 15° 9022, 16° 9530, 17° 6510, 18° 2684, 19° 4570, 20° 7069

La Vespertina

Cabeza: 2076
1° 2076, 2° 2069, 3° 6691, 4° 5412, 5° 3677, 6° 6894, 7° 6148, 8° 8265, 9° 6300, 10° 5533, 11° 5822, 12° 7243, 13° 5808, 14° 3914, 15° 5184, 16° 9964, 17° 6321, 18° 7356, 19° 7500, 20° 6566

La Nocturna

Cabeza: 0618
1° 0618, 2° 8697, 3° 5117, 4° 2990, 5° 9280, 6° 6221, 7° 5750, 8° 9331, 9° 0041, 10° 6436, 11° 7658, 12° 5004, 13° 9183, 14° 3641, 15° 1870, 16° 1770, 17° 0838, 18° 1585, 19° 4561, 20° 0640

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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