Resultados de las quinielas de hoy lunes 14 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 14 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0000
1° 0000, 2° 0854, 3° 6633, 4° 1871, 5° 2301, 6° 2303, 7° 4737, 8° 3753, 9° 3839, 10° 4790, 11° 8311, 12° 3955, 13° 8893, 14° 0900, 15° 7152, 16° 2202, 17° 3772, 18° 8883, 19° 9481, 20° 9718
El Primero
Cabeza: 6828
1° 6828, 2° 0508, 3° 1469, 4° 1595, 5° 2077, 6° 2673, 7° 0341, 8° 7098, 9° 9715, 10° 6988, 11° 9706, 12° 7333, 13° 4708, 14° 6717, 15° 7093, 16° 7800, 17° 7521, 18° 3063, 19° 9308, 20° 9838
La Matutina
Cabeza: 0413
1° 0413, 2° 0941, 3° 6328, 4° 4315, 5° 2379, 6° 2667, 7° 3477, 8° 3563, 9° 4482, 10° 4506, 11° 7601, 12° 5646, 13° 6407, 14° 6849, 15° 3466, 16° 7845, 17° 8119, 18° 3382, 19° 3147, 20° 9569
La Vespertina
Cabeza: 0973
1° 0973, 2° 0853, 3° 1230, 4° 1642, 5° 8260, 6° 8140, 7° 6065, 8° 6204, 9° 4464, 10° 4497, 11° 5218, 12° 5723, 13° 6360, 14° 1647, 15° 9574, 16° 4743, 17° 8322, 18° 7915, 19° 5929, 20° 4239
La Nocturna
Cabeza: 7906
1° 7906, 2° 0625, 3° 0530, 4° 1651, 5° 1889, 6° 1982, 7° 8774, 8° 1124, 9° 4114, 10° 7466, 11° 5412, 12° 5984, 13° 6603, 14° 6710, 15° 7185, 16° 7603, 17° 9855, 18° 4909, 19° 9083, 20° 9648
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2017
1° 2017, 2° 7058, 3° 0889, 4° 7807, 5° 7167, 6° 2975, 7° 0568, 8° 2527, 9° 2899, 10° 0271, 11° 8125, 12° 1674, 13° 2155, 14° 5029, 15° 9885, 16° 8288, 17° 3129, 18° 8399, 19° 6141, 20° 0897
El Primero
Cabeza: 1840
1° 1840, 2° 3846, 3° 7689, 4° 0268, 5° 1551, 6° 9196, 7° 8810, 8° 8155, 9° 3387, 10° 8941, 11° 2110, 12° 5743, 13° 7290, 14° 3765, 15° 8635, 16° 5596, 17° 4103, 18° 1516, 19° 8591, 20° 8303
La Matutina
Cabeza: 7553
1° 7553, 2° 4477, 3° 0915, 4° 6492, 5° 1426, 6° 0437, 7° 7781, 8° 8018, 9° 2304, 10° 1295, 11° 4121, 12° 3573, 13° 7014, 14° 3068, 15° 6245, 16° 5587, 17° 5495, 18° 8053, 19° 9381, 20° 1372
La Vespertina
Cabeza: 0948
1° 0948, 2° 3357, 3° 2452, 4° 7848, 5° 7487, 6° 1587, 7° 5975, 8° 5301, 9° 9810, 10° 1699, 11° 9493, 12° 9671, 13° 5993, 14° 8547, 15° 8836, 16° 0718, 17° 7419, 18° 9976, 19° 1867, 20° 1179
La Nocturna
Cabeza: 5868
1° 5868, 2° 8830, 3° 5514, 4° 2372, 5° 9267, 6° 5919, 7° 2801, 8° 8271, 9° 1192, 10° 6229, 11° 9844, 12° 3967, 13° 6038, 14° 7364, 15° 1150, 16° 6651, 17° 7901, 18° 1918, 19° 7938, 20° 8807
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 9364
1° 9364, 2° 0211, 3° 5441, 4° 8545, 5° 2342, 6° 2083, 7° 9740, 8° 1729, 9° 1926, 10° 6089, 11° 6263, 12° 6075, 13° 1546, 14° 5914, 15° 1115, 16° 0089, 17° 9892, 18° 7142, 19° 0965, 20° 0903
El Primero
Cabeza: 5247
1° 5247, 2° 3148, 3° 0728, 4° 4815, 5° 8197, 6° 0131, 7° 5357, 8° 8749, 9° 2414, 10° 8365, 11° 8602, 12° 5831, 13° 5271, 14° 5379, 15° 1006, 16° 2323, 17° 7773, 18° 5149, 19° 7097, 20° 0393
La Matutina
Cabeza: 3506
1° 3506, 2° 0174, 3° 3649, 4° 2908, 5° 5863, 6° 2642, 7° 9538, 8° 3635, 9° 0859, 10° 6509, 11° 1075, 12° 9649, 13° 0363, 14° 0165, 15° 6229, 16° 5181, 17° 2158, 18° 8374, 19° 7169, 20° 3729
La Vespertina
Cabeza: 2544
1° 2544, 2° 3604, 3° 5826, 4° 1673, 5° 6589, 6° 6843, 7° 3801, 8° 3124, 9° 3518, 10° 9748, 11° 5153, 12° 4363, 13° 8522, 14° 2400, 15° 7279, 16° 1584, 17° 3501, 18° 7409, 19° 2715, 20° 9833
La Nocturna
Cabeza: 0535
1° 0535, 2° 0060, 3° 9351, 4° 7157, 5° 7073, 6° 6843, 7° 1329, 8° 8433, 9° 9718, 10° 4302, 11° 5870, 12° 5562, 13° 6035, 14° 7501, 15° 2635, 16° 8786, 17° 1479, 18° 9694, 19° 0771, 20° 5725
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4729
1° 4729, 2° 9545, 3° 7856, 4° 4955, 5° 4116, 6° 5237, 7° 2629, 8° 1726, 9° 4799, 10° 1038, 11° 4796, 12° 5063, 13° 7795, 14° 6555, 15° 7700, 16° 9648, 17° 5362, 18° 8508, 19° 9503, 20° 6563
El Primero
Cabeza: 9351
1° 9351, 2° 7754, 3° 0306, 4° 6759, 5° 8762, 6° 5491, 7° 1473, 8° 0399, 9° 6658, 10° 3364, 11° 8084, 12° 7910, 13° 7030, 14° 0143, 15° 1745, 16° 0956, 17° 4490, 18° 4715, 19° 2397, 20° 1831
La Matutina
Cabeza: 0520
1° 0520, 2° 7574, 3° 2090, 4° 6163, 5° 5347, 6° 5259, 7° 8390, 8° 4238, 9° 2651, 10° 7012, 11° 4324, 12° 3794, 13° 3691, 14° 0446, 15° 9075, 16° 9204, 17° 5059, 18° 8161, 19° 9849, 20° 8509
La Vespertina
Cabeza: 2719
1° 2719, 2° 1879, 3° 0570, 4° 2709, 5° 4015, 6° 3636, 7° 2667, 8° 9670, 9° 1149, 10° 9434, 11° 8709, 12° 7300, 13° 4071, 14° 3949, 15° 6195, 16° 0689, 17° 8063, 18° 8650, 19° 1476, 20° 0543
La Nocturna
Cabeza: 4553
1° 4553, 2° 8009, 3° 6004, 4° 3293, 5° 3516, 6° 0399, 7° 6283, 8° 6212, 9° 9411, 10° 3666, 11° 9053, 12° 8319, 13° 1009, 14° 2080, 15° 4686, 16° 5981, 17° 7372, 18° 8792, 19° 3163, 20° 1664
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7075
1° 7075, 2° 0902, 3° 9623, 4° 8588, 5° 5371, 6° 5352, 7° 6400, 8° 3117, 9° 8622, 10° 9646, 11° 3541, 12° 9444, 13° 4119, 14° 0895, 15° 4302, 16° 2071, 17° 7675, 18° 2749, 19° 1323, 20° 5000
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
Cabeza: 2670
1° 2670, 2° 8618, 3° 5616, 4° 7094, 5° 8313, 6° 1694, 7° 3433, 8° 8097, 9° 0933, 10° 0604, 11° 3522, 12° 9162, 13° 0232, 14° 1486, 15° 9022, 16° 9530, 17° 6510, 18° 2684, 19° 4570, 20° 7069
La Vespertina
Cabeza: 2076
1° 2076, 2° 2069, 3° 6691, 4° 5412, 5° 3677, 6° 6894, 7° 6148, 8° 8265, 9° 6300, 10° 5533, 11° 5822, 12° 7243, 13° 5808, 14° 3914, 15° 5184, 16° 9964, 17° 6321, 18° 7356, 19° 7500, 20° 6566
La Nocturna
Cabeza: 0618
1° 0618, 2° 8697, 3° 5117, 4° 2990, 5° 9280, 6° 6221, 7° 5750, 8° 9331, 9° 0041, 10° 6436, 11° 7658, 12° 5004, 13° 9183, 14° 3641, 15° 1870, 16° 1770, 17° 0838, 18° 1585, 19° 4561, 20° 0640
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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