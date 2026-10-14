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Resultados de las quinielas de hoy martes 13 de octubre

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy martes 13 de octubre

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 13 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0384
1° 0384, 2° 5504, 3° 1344, 4° 1724, 5° 2338, 6° 2734, 7° 3403, 8° 7888, 9° 4162, 10° 0789, 11° 5186, 12° 5930, 13° 4591, 14° 6805, 15° 2324, 16° 8883, 17° 6668, 18° 9383, 19° 9157, 20° 9814

El Primero

Cabeza: 0042
1° 0042, 2° 5248, 3° 1440, 4° 1973, 5° 7212, 6° 2972, 7° 3216, 8° 3514, 9° 1188, 10° 4789, 11° 5319, 12° 7432, 13° 6045, 14° 6986, 15° 2709, 16° 7718, 17° 8556, 18° 8567, 19° 2237, 20° 7118

La Matutina

Cabeza: 0273
1° 0273, 2° 3996, 3° 2923, 4° 1729, 5° 1432, 6° 2757, 7° 9962, 8° 3753, 9° 4343, 10° 4657, 11° 1871, 12° 4210, 13° 4043, 14° 4620, 15° 7097, 16° 1241, 17° 9043, 18° 8609, 19° 8505, 20° 9634

La Vespertina

Cabeza: 0473
1° 0473, 2° 0999, 3° 1202, 4° 1551, 5° 2191, 6° 5813, 7° 8813, 8° 3579, 9° 3040, 10° 2926, 11° 6540, 12° 5527, 13° 1268, 14° 7710, 15° 7161, 16° 0287, 17° 0612, 18° 8515, 19° 3790, 20° 8785

La Nocturna

Cabeza: 0302
1° 0302, 2° 3168, 3° 1468, 4° 1747, 5° 2433, 6° 1298, 7° 6114, 8° 3266, 9° 4232, 10° 2917, 11° 5269, 12° 5541, 13° 6234, 14° 6844, 15° 5823, 16° 7647, 17° 1865, 18° 8850, 19° 7858, 20° 9903

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 4025
1° 4025, 2° 8607, 3° 5184, 4° 6480, 5° 5003, 6° 3041, 7° 1968, 8° 9657, 9° 8819, 10° 7680, 11° 2422, 12° 7482, 13° 2228, 14° 7764, 15° 8479, 16° 9477, 17° 3098, 18° 9823, 19° 7641, 20° 5002

El Primero

Cabeza: 3646
1° 3646, 2° 5201, 3° 6424, 4° 2936, 5° 2464, 6° 9148, 7° 3236, 8° 2555, 9° 0168, 10° 0786, 11° 6867, 12° 2023, 13° 0246, 14° 2944, 15° 4129, 16° 5082, 17° 9188, 18° 3292, 19° 2839, 20° 0248

La Matutina

Cabeza: 4752
1° 4752, 2° 3280, 3° 4647, 4° 0620, 5° 1351, 6° 0715, 7° 2281, 8° 1254, 9° 2758, 10° 2791, 11° 7254, 12° 4197, 13° 4058, 14° 5109, 15° 6806, 16° 0276, 17° 4718, 18° 9983, 19° 0896, 20° 6032

La Vespertina

Cabeza: 7558
1° 7558, 2° 3932, 3° 0039, 4° 4164, 5° 2066, 6° 0245, 7° 7676, 8° 1238, 9° 4368, 10° 0968, 11° 9107, 12° 2984, 13° 1614, 14° 0324, 15° 7836, 16° 7788, 17° 4173, 18° 6848, 19° 1660, 20° 2326

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 6448
1° 6448, 2° 6646, 3° 1204, 4° 5670, 5° 3048, 6° 4951, 7° 0844, 8° 6874, 9° 7499, 10° 9640, 11° 9587, 12° 7440, 13° 6817, 14° 7898, 15° 5006, 16° 7755, 17° 1751, 18° 8855, 19° 4009, 20° 3494

El Primero

Cabeza: 5485
1° 5485, 2° 9950, 3° 4638, 4° 2858, 5° 4407, 6° 6142, 7° 6384, 8° 3594, 9° 0594, 10° 4564, 11° 0339, 12° 7100, 13° 2538, 14° 0126, 15° 0225, 16° 8999, 17° 0853, 18° 9142, 19° 4274, 20° 6365

La Matutina

Cabeza: 3376
1° 3376, 2° 0230, 3° 6757, 4° 0790, 5° 2634, 6° 0058, 7° 3774, 8° 3214, 9° 8643, 10° 1886, 11° 5831, 12° 1920, 13° 6837, 14° 7041, 15° 3826, 16° 6766, 17° 2454, 18° 3407, 19° 8388, 20° 0994

La Vespertina

Cabeza: 6137
1° 6137, 2° 1324, 3° 0223, 4° 8828, 5° 3901, 6° 8637, 7° 8869, 8° 1756, 9° 4550, 10° 8700, 11° 4470, 12° 5480, 13° 4493, 14° 5432, 15° 6026, 16° 5827, 17° 6054, 18° 4395, 19° 8928, 20° 9238

La Nocturna

Cabeza: 3072
1° 3072, 2° 2687, 3° 9985, 4° 1410, 5° 5813, 6° 0722, 7° 2806, 8° 2932, 9° 0415, 10° 1783, 11° 9401, 12° 0281, 13° 3456, 14° 6696, 15° 9912, 16° 3095, 17° 8619, 18° 8434, 19° 0278, 20° 3407

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 6337
1° 6337, 2° 4062, 3° 6667, 4° 5692, 5° 9191, 6° 0636, 7° 2293, 8° 6435, 9° 7344, 10° 7103, 11° 6812, 12° 6623, 13° 3937, 14° 0481, 15° 2490, 16° 2016, 17° 6126, 18° 9880, 19° 3862, 20° 9111

El Primero

Cabeza: 0310
1° 0310, 2° 9597, 3° 9278, 4° 5561, 5° 7754, 6° 2165, 7° 6335, 8° 4450, 9° 0711, 10° 1688, 11° 5540, 12° 8959, 13° 7416, 14° 7972, 15° 7911, 16° 2404, 17° 7621, 18° 1740, 19° 1557, 20° 3686

La Matutina

Cabeza: 1057
1° 1057, 2° 9473, 3° 1055, 4° 5242, 5° 1511, 6° 8294, 7° 2195, 8° 5858, 9° 3376, 10° 1513, 11° 3811, 12° 3642, 13° 5985, 14° 9618, 15° 2083, 16° 9090, 17° 3809, 18° 2016, 19° 5272, 20° 2219

La Vespertina

Cabeza: 7888
1° 7888, 2° 6343, 3° 8329, 4° 2155, 5° 2658, 6° 9386, 7° 8510, 8° 7631, 9° 3624, 10° 2859, 11° 9305, 12° 0072, 13° 7078, 14° 4815, 15° 2566, 16° 0482, 17° 9041, 18° 2919, 19° 7275, 20° 8409

La Nocturna

Cabeza: 1234
1° 1234, 2° 4783, 3° 0470, 4° 6233, 5° 8084, 6° 9855, 7° 5837, 8° 2802, 9° 6306, 10° 2697, 11° 7836, 12° 7301, 13° 3635, 14° 5803, 15° 7588, 16° 5451, 17° 4902, 18° 0517, 19° 8087, 20° 1505

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 5546
1° 5546, 2° 7319, 3° 9700, 4° 7757, 5° 9671, 6° 4313, 7° 8814, 8° 3857, 9° 9181, 10° 0929, 11° 0375, 12° 1902, 13° 3078, 14° 6451, 15° 0582, 16° 2491, 17° 5245, 18° 5773, 19° 1580, 20° 1754

El Primero

Cabeza: 8857
1° 8857, 2° 9175, 3° 6005, 4° 2948, 5° 6232, 6° 6260, 7° 1362, 8° 8949, 9° 9395, 10° 5398, 11° 7561, 12° 8412, 13° 5650, 14° 1635, 15° 7178, 16° 2708, 17° 2626, 18° 4989, 19° 0396, 20° 7713

La Matutina

Cabeza: 2413
1° 2413, 2° 2192, 3° 1557, 4° 7252, 5° 7388, 6° 5510, 7° 9010, 8° 0411, 9° 7464, 10° 1908, 11° 2368, 12° 1273, 13° 6459, 14° 2940, 15° 3355, 16° 5610, 17° 6953, 18° 2018, 19° 3749, 20° 9690

La Vespertina

Cabeza: 7336
1° 7336, 2° 8087, 3° 8302, 4° 2765, 5° 1097, 6° 4263, 7° 3375, 8° 4891, 9° 1850, 10° 1771, 11° 6853, 12° 4093, 13° 2482, 14° 9271, 15° 5296, 16° 6731, 17° 4208, 18° 8582, 19° 7446, 20° 6556

La Nocturna

Cabeza: 5529
1° 5529, 2° 0815, 3° 3681, 4° 0218, 5° 1658, 6° 0327, 7° 7443, 8° 9428, 9° 8400, 10° 5018, 11° 1091, 12° 7816, 13° 8709, 14° 3929, 15° 0154, 16° 8583, 17° 0295, 18° 2843, 19° 8273, 20° 1303

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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