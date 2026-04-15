Se esperan lluvias de hasta 100 mm y vientos de 90 km/h: la alerta naranja del SMN

Se advirtió sobre un fuerte temporal para las próximas horas. Qué zonas serán las más afectadas.

Tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en diferentes zonas del país, principalmente en Buenos Aires, donde llegaron a acumularse 160 mm de precipitaciones en menos de tres horas, ahora se advierte sobre la continuidad del temporal en otras regiones.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por intensas lluvias, y viento para este miércoles 15 de abril.

Debido al temporal que se registra desde la noche del martes, se registran cortes de luz, accesos anegados y complicaciones en la circulación en Buenos Aires, con acumulaciones récord de agua en pocas horas. En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se acumuló un aproximado de 160 milímetros de agua en apenas tres horas , una cifra que superó el promedio habitual para todo el mes de abril.

Alerta naranja por fuertes lluvias

El organismo nacional informó que rige una alerta de nivel naranja para este miércoles, por lo que se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones persistentes y acumulados que oscilarán entre 70 y 100 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

Además, se pronostica presencia de actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Esta alerta alcanzará a las provincias de Entre Ríos, el oeste de Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Chaco, centro y este de Formosa.

mapa_alertas (3)

“Estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color”, aclaró el SMN.

Alerta amarilla por lluvias: qué zonas afectará

Por otro lado, está vigente una alerta amarilla por lluvias que se extiende a una amplia franja del país que incluye el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el este de Corrientes, Misiones, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

En estas áreas se esperan fenómenos de variada intensidad, con lluvias persistentes, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 80 milímetros.

mapa_alertas (5)

Las recomendaciones por las lluvias y tormentas

Ante la vigencia de estos fenómenos que se harán sentir con intensidad, se brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta y evitar inconvenientes:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Salí solo si es necesario

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

Alerta amarilla por fuertes vientos

En las últimas horas, el SMN también advirtió que en paralelo, el organismo también mantiene una alerta amarilla por vientos. Se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno se extenderá en el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.