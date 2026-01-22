Se filtró el video del crimen de Jeremías Monzón: qué le exigieron antes de asesinarlo

Tenía 15 años. Su novia y otros dos menores son los sospechosos autores del crimen. Los escalofriantes detalles del brutal crimen.

El caso de Jeremías Monzón, asesinado en diciembre de 2025, generó una ola de indignación. A un mes del hecho delictivo que tiene como principales sospechosos a tres adolescentes , se difundió en redes sociales una filmación que muestra el momento exacto del suceso.

El abogado Bruno Rugna , que representa a la mamá de la víctima, Romina Monzón, pide que se investigue cómo se filtró el material audiovisual, que formaba parte de la causa judicial. El video que registra el brutal crimen comenzó a circular a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram.

El clip dura cuatro minutos y en la secuencia se puede ver y escuchar cómo Jeremías fue asesinado . La Justicia pudo identificar a los responsables de la muerte del adolescente de 15 años en la localidad de Santa Tomé.

El informe preliminar reveló el adolescente fue asesinado con al menos dos armas blancas.

Según señaló Rugna, en declaraciones recogidas por Aire de Santa Fe, el video "solo debía estar en poder de la Justicia. Tenemos una línea de investigación y no descartamos ninguna hipótesis, pero que también sabemos que podrían haberlo enviado los mismos autores, quienes estuvieron con el material en mano varios días hasta que fueron capturados", remarcó.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial de Santa Fe se encuentran en la mira de la querella, que exige determinar en qué etapa procesal ocurrió la filtración, que exhibe violencia institucional.

Qué le exigieron los asesinos a Jeremías antes de terminar con su vida

En la filmación se puede escuchar a los criminales exigirle a la víctima que entregue "la clave y los videos". Para quienes investigan, es importante corroborar que los imputados hayan sido los responsables y que todos los implicados sean investigados.

La causa que investiga el crimen tiene como principales implicados a tres adolescentes, entre ellos la novia de la víctima de 16 años, detenida con prisión preventiva. Los otros dos varones, de 14 y 15 años, quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Niñez por ser inimputables conforme a la ley argentina.

video crimen jeremias

Los resultados de la autopsia descartaron cualquier hipótesis de robo o ataque casual y confirmaron que se trató de un homicidio ejecutado con extrema violencia y premeditación. El informe forense determinó que el joven fue atacado con dos armas blancas y que sufrió numerosas heridas punzantes en el pecho.

De acuerdo con Telefe Santa Fe, familiares, amigos y agrupaciones sociales organizaron una movilización para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración. La convocatoria, prevista frente a la cancha de Colón, busca presionar por avances en la investigación y demandar mayor protección para las víctimas y sus familiares.

Pidieron frenar la difusión del video del crimen

La familia, a través de su abogado, pidió que la cadena de custodia de pruebas sensibles sea más estricta y que el uso del video quede limitado al proceso judicial. El reclamo se centra en evitar que episodios similares de filtración y exposición pública se repitan en casos que afectan a menores de edad y a víctimas de delitos graves.

Si la difusión partió de la Justicia o la Policía, se trataría de un delito grave. Sin embargo, una versión apunta que personas allegadas a los asesinos tenían el material porque ellos mismos lo grabaron y difundieron apenas cometieron el crimen.