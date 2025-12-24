Un plan macabro: un chico de 15 años murió apuñalado y hubo un sorpresivo giro en la investigación

El crimen de Jeremías causó gran conmoción por la brutalidad y se conocieron detalles escalofriantes de la autopsia.

Un brutal crimen conmocionó a toda la localidad de Santo Tomé en la provincia de Santa Fe . Jeremías Monzón, de 15 años de edad, llevaba días desaparecido y este martes se encontró su cuerpo en un galpón abandonado y con varias apuñaladas .

Jeremías fue encontrado luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el predio, ubicado frente a la rotonda del club Colón y en el acceso al barrio Chalet. Los efectivos hallaron entre los pastizales y cubierto con cartones el cuerpo del adolescente de 15 años que estaba desaparecido desde hacía cuatro días.

Con el avance de la investigación y tras la realización de la autopsia al cuerpo del adolescente , la policía logró la detención de la novia del joven , quien también había desaparecido pero fue encontrada días después.

La adolescente, identificada como Milagros y de 16 años de edad, se convirtió en la sospechosa autora del crimen, ya que fue la última persona que lo vio con vida.

Jeremias y su novia crimen santa fe

Qué reveló la autopsia del joven apuñalado en Santa Fe

Según detalló El Litoral, la familia había manifestado dudas al principio porque la madre no pudo reconocerlo en la morgue judicial, por lo que se realizaron pericias científicas para confirmar la identidad. Finalmente, con el correr de las horas y tras las actuaciones judiciales, los familiares ratificaron este martes que se trata de Jeremías Monzón.

El informe preliminar reveló el adolescente fue asesinado con al menos dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador. Recibió más de 20 puñaladas, la mayoría en el pecho.

Por este motivo, la principal hipótesis planteada por los investigadores apuntaría a un homicidio violento y que habría sido planificado.

crimen santa fe

La hipótesis que pone a la novia del adolescente como principal sospechosa

La principal hipótesis indica que Jeremías habría sido citado a la fábrica para reunirse con otra persona. De acuerdo a lo que trascendió, el encuentro tendría como objetivo "arreglar" un error reciente que el joven habría cometido.

Al llegar al lugar, el adolescente habría sufrido una emboscada por parte de su pareja y, sin testigos ni cámaras de seguridad, terminaron con su vida.

Los investigadores sostienen que el detonante del hecho habría sido una relación tóxica que Jeremías mantenía con la joven, apenas un año mayor que él. Ella le habría recriminado a la víctima las fotos que publicaba junto a otras chicas en redes sociales, y ese conflicto podría haber sido el desencadenante del ataque.

crimen santa fe adolescente

Luego de haber permanecido desaparecida varios días, la joven fue detenida y se espera que se someta a indagatoria en las próximas horas. Su testimonio podría ser clave para reconstruir las últimas horas con vida de la víctima.

La abuela de la joven dijo que, horas antes de desaparecer, Milagros se mostró "con mucho miedo y preocupada" por la desaparición de Jeremías. La causa está a cargo de los fiscales Francisco Cecchini y Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación.