Tras frenar la reforma laboral en la Justicia, la CGT vuelve a las calles para reclamar por el desempleo

Luego de que la Justicia suspendiera puntos clave de la reforma laboral, la central obrera confirmó una jornada de protesta para el 30 de abril.

La CGT vuelve a las calles para reclamar por el desempleo

La CGT retomó su agenda tras los éxitos judiciales contra la ley de reforma laboral , y confirmó que su próximo paso será una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador .

Además, se llevará adelante una celebración religiosa en recuerdo del Papa Francisco. La iniciativa será sin paro general.

La definición del próximo paso de la central obrera fue realizada luego de una reunión del Consejo Directivo que llevó a cabo en la sede de la calle Azopardo. Y el encargado de comunicar la medida fue Jorge Sola, el hombre fuerte del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros de la CGT.

“El Papa tuvo vínculo con el mundo del trabajo, con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración, vamos a hablar de la situación de los trabajadores, con endeudamiento familiar y creciente desempleo”, graficó.

También, el dirigente reclamó que las paritarias sean libres y que sean homologadas y discutidas de acuerdo a cada actividad. “El Gobierno puso un techo por debajo de la inflación promedio”, lamentó. A su lado estuvieron Octavio Arguello, otro triunviro, y Horacio Arreceygor, el líder del SATSAID y un representante gremial con buena sintonía con todas las tribus cegetistas.

cgt tribunales

Se prevé que, además de sectores críticos de la Iglesia contra la administración Javier Milei, se sumen a la jornada de protesta los movimientos sociales nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Este conglomerado, el lunes, mostró músculo en las calles, al cortar puentes y rutas en contra de la decisión del Ministerio de Capital Humano de recortar 900 mil salarios sociales complementarios.

El planteo judicial de la CGT por la reforma laboral

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió días atrás suspender -de manera provisoria- la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de la reforma laboral, tras una acción presentada por la CGT contra el Estado Nacional, en una decisión que frena puntos centrales del nuevo esquema.

En el fallo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.

Allí argumentó que los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.

SFP Marcha por la reforma laboral (11) Sebastián Fariña Petersen

El reclamo de la CGT por la reforma laboral

La demanda de la CGT solicita una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en Argentina, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y diversas normas vinculadas con jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva y estatutos sindicales.

Entre los puntos objetados se encuentran la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555).