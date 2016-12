Palito Ortega emocionó a todo Polémica en el bar

Buenos Aires

Palito Ortega animó el anteúltimo programa de Polémica en el bar (Telefe), en el que no faltaron gratos recuerdos, emociones y regalos.

Minguito (Miguel Ángel Rodríguez) indagó en los momentos más importantes en la vida del músico, como por ejemplo, su vida antes de ser famoso. “En Tucumán, como a mi viejo no le alcanzaba, con mis hermanos teníamos que salir a trabajar. Vendí diarios, pinté cruces en el cementerio, ganaba unos mangos con eso, pero yo quería cantar y no hay que abandonar los sueños”, relató Palito, y agregó: “Creo que si uno fija su sueño en su cabeza y se despierta todos los días pensando en eso, no se olvida de cumplirlo”.

Ya con el resto de los integrantes de Polémica en la mesa, Diego Pérez se emocionó y le dijo a Ortega: “Te escucho y no lo puedo creer. Para mí sos mi niñez. Te veo y veo a mi abuela. Recuerdo los domingos que pasábamos en familia”. El conductor Mariano Iúdica no sé quedó atrás y halago al cantante declarando: “Estás metido en el alma, en el ADN de los argentinos”.

Por último, el productor del ciclo, Gustavo Sofovich, ingresó al estudio para hacerle un regalo especial. “Quiero darte esto, que es un reloj que compramos con mi viejo cuando viajamos juntos por primera vez a Europa”.

La presencia del cantautor hizo que el ciclo consiguiera picos de hasta 9 puntos, derrotando a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece).