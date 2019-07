Pamela David se sumó a la causa de Ovillo Solidario

Primer episodio

Con varias bolsas llenas de lana, en otra producción casera se puede ver a David ingresando al establecimiento donde las mujeres se reúnen para hacer su trabajo. “Tejiendo Redes - Ovillo Solidario. ¡Bienvenidos al primer episodio! Mirando páginas en Facebook me encontré con las chicas de Ovillo Solidario, que ayudan a quienes más lo necesitan. Ellas tejen gorros y se los regalan a personas en situación de calle y mis amigos de Filatto Massoni me regalaron 30 kilos de lana para ellas”, expresa Pamela en el video. La ex Gran Hermano luego entrevistó a las mujeres, quienes le contaron por qué y cómo comenzaron con ese pryecto. “Nació hace cuatro años a través de una página de Rosario que juntaba gorritos para repartir. Yo los quería ayudar desde acá y entonces empezamos con esto”, contó Claudia, quien vive en la localidad de Merlo en el conurbano de Buenos Aires.