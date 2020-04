Pandemia: se fue a la casa familiar y dejó la suya a los sin techo

Cuarentena Pandemia España.jpg

Su actual trabajo, en una fundación de EE.UU., le permite tener a Barcelona como base desde donde viaja con frecuencia a Nueva York y a los países donde desarrollan proyectos focalizados en los derechos humanos, educación y sanidad, principalmente en África del Oeste y Oriente Medio. Conoce muy bien el drama de los refugiados.

Dos solicitantes de asilo, Luis y David, de Venezuela, ocupan ahora su vivienda junto con Mamadou, de Mali, y Mireia, catalana. Marisa fue el martes a recoger algunas cosas y a conocer mejor a sus invitados. Luis y David se conocieron en la montaña de Montjuïc, donde solían dormir. "Yo llevo cinco meses en la calle, no tengo permiso de trabajo. En Venezuela tenía un taller de reparación de coches", detalló Luis, de 41 años. David (46), especialista en mantenimiento aeronáutico, sí había conseguido un empleo de plomero, que perdió al decretarse el estado de alarma. Ambos son usuarios del comedor de BAC, cerrado temporalmente por el confinamiento, "Llegamos al piso de Marisa el jueves, ha sido un cambio radical, pero es muy triste, nuestras familias siguen en Venezuela. Lo que queremos es trabajar, no buscamos ayuda ni ser una carga. Estamos obligados a ser unos callejeros y no nos gusta", cerró Luis, con angustia.

Si bien los últimos datos son esperanzadores en cuanto al menor ritmo de los contagios y a posibles medidas aliviadoras del confinamiento, la cantidad de infectados llega a 152.446.

