Pánico y adiós

“La única razón por la que he salido son ustedes”, agregó ante las 40 mil personas y tras cantar al aire libre durante dos horas bajo una lluvia torrencial.

Este no es el primer indicio de que la exitosa compositora se bajará para siempre de los escenarios. Es que su representante, Michael Cooper, ya lo había comentado en una entrevista previa a su cierre de gira. “Puede que no volvamos a verla”, manifestó su agente, pero también fue optimista y señaló que no conoce con precisión el futuro. “Se ha citado a Adele diciendo que puede que no vuelva a salir de gira. Está haciendo esta enorme gira como reconocimiento a sus enormes ventas y a la demanda enorme de verla en directo. Es imposible decir lo que va a pasar. El futuro es un libro abierto”.

Mamá ante todo

La cantante ya hizo una pausa en su carrera cuando nació su hijo Angelo, en octubre de 2012. A partir de ese momento, le tomó tres años volver a la sala de grabación para lanzar un último disco: 25.

El nacimiento del pequeño cambió las prioridades de Adele, quien comentó a la revista Vogue: “Lo primero que hago en la vida es ser madre, luego va mi vida personal y luego va mi trabajo”.

Como si fuera poco, en septiembre del año pasado, los diarios ingleses The Telegraph y The Sun publicaron que la artista se tomaría un largo descanso de una década para dedicarse al 100% a Angelo.

El éxito como bandera

Desde el 2008, cuando se lanzó como solista, Adele no ha parado de ganar premios de la industria musical, y tras el lanzamiento de su tercer disco se convirtió en la artista mejor paga del mundo con un contrato con Sony Music por 90 millones de libras (131 millones de dólares aproximadamente).