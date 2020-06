(Papel) Chile ya ocupa el 97% de las camas de los hospitales

Lo mismo sucede en la sede del Hospital de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo (comuna acaudalada de Las Condes), ya que los pacientes que no presentan gravedad no tienen dónde quedar en observación o con el tratamiento correspondiente. Otro caso es el del Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, donde personas denuncian que sus familiares enfermos no recibieron los tratos médicos adecuados. Martiza Guevara, familiar de un enfermo, afirmó que su padre de 80 años fue hospitalizado con problemas respiratorios debido al virus y que “lo tuvieron cuatro días en las carpas” dispuestas para la emergencia, por lo que “se agravó mucho más” hasta que finalmente lo trasladaron a una sala. Martiza recalcó que “el médico nos dijo que mi papá no era prioridad para un respirador” y finalmente falleció por coronavirus.

La crisis hospitalaria alcanza también a los recintos privados de salud. Los médicos empezaron a elegir a quién ponerle el respirador.

Otro caso es el de Anthony Big, quien afirmó que su suegra murió en el recinto luego de 20 días hospitalizada y reveló que los doctores le informaron que “no estuvo conectada a ventilación porque no lo requería. Nos decían que se estaba mejorando, pero nos dieron una noticia que no era”.

118.292 la cantidad de infectados con coronavirus en Chile.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que se presentaron 4664 infectados en la últimas 24 horas, de los cuales 4172 tuvieron síntomas y 492 fueron asintomáticos.

Chile le respondió a Bolsonaro

El gobierno de Chile pidió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que trate a otros países tal como le gustaría que trataran al gigante sudamericano, en respuesta a unas polémicas declaraciones del mandatario brasileño en las que puso a Chile como un ejemplo a no seguir. La portavoz del gobierno chileno, Karla Rubilar, declinó criticar estas palabras directamente y se limitó a señalar que Chile considera que “los países tienen que tratar a los otros países como les gustaría que los trataran a ellos mismos”