Para el Ministro de Educación, dar clases en las plazas es "marketing"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, consideró este martes que la propuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de retomar las clases en las plazas es "marketing". "Nosotros creemos que el planteo de las clases en plazas es una idea asociada al marketing", resaltó el funcionario nacional, y señaló que "no hay un lugar en el mundo en donde esto haya pasado". A la vez, afirmó que de los 6.500 alumnos que perdieron contacto con las escuelas , solo fueron "visitados 1.500 por la Ciudad ".

"Solo han visitado 1.500, a los otros 5.000 no los han podido ver. En los próximos 20 días quieren visitar a los 5.000 restantes. Nosotros tenemos las computadoras listas para que las repartan", resaltó Trotta.

El ministro sostuvo, de todas formas, que la reunión de este lunes con su par de la Ciudad, Soledad Acuña, fue "positiva", pero insistió que que hay "ciertas diferencias epidemiológicas en las miradas". "Fue una reunión positiva de trabajo entre Ciudad y Nación remarcando que hay ciertas diferencias epidemiológicas en las miradas", indicó Trotta en diálogo con "El Exprimidor", el programa que conduce Ari Paluch en AM 550.

El ministro de Educación sostuvo también que "lo importante es poder establecer una hoja de ruta". "No llegamos ni a discutir el regreso a las clases: se habló del objetivo de los pasos a ir dando y el abordaje a los chicos que perdieron contacto con las escuelas", subrayó.

En ese sentido, planteó que "la discusión de ayer no fue volver a clases sí o no", si no "cómo llegar mejor a esos 6.500 chicos que perdieron el contacto con la escuela". "La diferencia principal que tenemos con el Gobierno de la Ciudad es sobre la temporalidad para ir dando los pasos: nuestros analistas nos indican que la situación aún es complicada", puntualizó. Y agregó: "(Fernán) Quirós nos dice que la condición de nulo o bajo contagio es imposible en la ciudad de Buenos Aires. Entonces construyamos la alternativa más segura".

Acuña, "optimista" en llegar a un acuerdo

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, reiteró la necesidad de "volver a las clases de alguna manera antes de fin de año" y remarcó que mañana presentarán el protocolo para abrir las escuelas para los 6.500 alumnos que perdieron el contacto con los docentes.

soledad acuña.jpg La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, reiteró la necesidad de "volver a las clases de alguna manera antes de fin de año".

"Deberíamos volver a clases de alguna manera antes de fin de año. Hay que volver a la presencialidad. Tenemos que buscar la manera de hacerlo y darle prioridad a los chicos que perdieron contacto con la escuela", indicó la ministra en declaraciones al programa "Todos Juntos", que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia.

Acuña aseguró que mañana se presentará "el protocolo para abrir las escuelas para los 6.500 chicos que perdieron contacto con sus profesores". "La sugerencia fue que las clases se hagan en los patios de las escuelas y no en los parques", remarcó, en tanto que agregó: "No hay nadie que quiera contagiar a los chicos o alguien bueno o malo". "Soy optimista, yo creo que si presentamos el protocolo hoy o mañana y volver con los 6.500 chicos los primeros días de octubre", subrayó.