Para los médicos, la salud de Fidelina mejoró gracias a Coco

Laura Hevia

hevial@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- La historia de Fidelina y Coco hizo eco en todos lados y miles de personas se sumaron al pedido para que el gallo de Jardines del Rey se quede con su dueña. Ayer la Municipalidad debía ir al domicilio para retirar al animal tras la denuncia de una vecina que se queja por el cacareo del animal; sin embargo, la orden aún no se cumplió. Los médicos incluso certificaron que la salud de la mujer “mejoró con la llegada del gallo al domicilio”, ya que dejó de padecer trastornos del sueño.

Con sus 96 años, Fidelina Cuello permanece callada en su silla de ruedas mientras escucha a los demás hablar. Cuando la sientan al lado de Coco, todo cambia: conversa, se ríe y lo reta cuando no quiere comer. “Mirá qué cresta hermosa que tiene. Roja, roja”, dice mientras le tira un poco de lechuga. “Comé caramelitos”, le pide al animal.

Para Liliana, hija de Fidelina, la vida de su mamá (padece mal de Alzheimer hace 30 años) cambió completamente desde que llegó el gallo. “Esta enfermedad no la sufre sólo el paciente, la sufrimos toda la familia”, cuenta. Es que no sólo la presencia de Coco trajo alivio para Fidelina, sino también para su hija y su nieta que no podían descansar porque la abuela se desvelaba todas las noches.

La denuncia de una vecina y la orden del Municipio de retirar al gallo las llevó a hacer público el caso y ahora esperan que la abuela por lo menos pueda pasar la Navidad junto a Coco o quedarse hasta que ella no esté. “El día que mi vieja no esté el gallo se va. Lo único que quiero es que por lo menos mi mamá pase la Navidad con él porque no me imagino lo que va a ser cuando no lo vea. Mi vieja en este momento es como un niño”, comentó Liliana.

El pedido para que Coco se quede llegó a las redes sociales y en los medios de comunicación locales y nacionales. En Twitter se creó el hashtag #ConCocoNo y hasta hubo funcionarios públicos que pidieron que el ave se quede con su dueña. Hubo personas que también se ofrecieron a cuidar al animal hasta que se resuelva la disputa.

Puertas adentro de la Municipalidad sólo hubo silencio. Los funcionarios de la Dirección de Zoonosis debían presentarse ayer en el domicilio de Fidelina para hacer cumplir la orden de que retiraran al animal, pero no aparecieron, para alegría de la mujer.

Justo llega el año del gallo de fuego

Resulta llamativo, pero la polémica que gira en torno a Coco ocurre en vísperas del año del gallo de fuego, según el horóscopo chino.

Ludovica Squirru, una de las referentes en horóscopo chino, explica que el año del gallo de fuego, que empieza el 28 de enero de 2017, será “una continuidad purificadora del año del mono que nos dejará envueltos en llamas”.

Según la reconocida y mediática experta, el gallo de fuego es el signo de los líderes, los soñadores y los hiperrealistas “que nos alumbran y nos conducen hacia la cruda realidad aunque siempre pongan poesía, cultura y alegría en lo que hagan”.