Por un lado, la empresa incorporará las nuevas temporadas de series que sus fanáticos le reclamaban desde hace un tiempo. Por el otro, dará de baja numerosas películas y series que no consiguieron deslumbrar a los usuarios.

Orange Is the New Black será una de las propuestas que renovarán su material. A partir del 27 de julio estará disponible la sexta temporada de la ficción protagonizada por Taylor Schilling.

En la misma lista también aparece la quinta y última temporada de Bates Motel, que se podrá ver a partir del 30 de julio.

El 6 de julio llegará la segunda entrega de Anne With An E, ficción basada en Anne of Green Gables, la novela escrita en 1908 por Lucy Maud Montgomery.

Se van: Importantes títulos del cine hollywoodense se despedirán de la plataforma.

La serie de animación Archer también se renovará, por lo que Netflix incorporará a partir del 13 de julio su novena temporada.

Los lanzamientos de Good Girls (3 de julio), ¡Samantha! (6 de julio) y Juegos sagrados (6 de julio) tendrán su lugar en la plataforma. Además, se pondrá en pantalla el drama policial belga La Treve.

En tanto, Netflix se despedirá de material que ha sido parte de su plataforma durante un largo tiempo y no llamó la atención de los usuarios.

En esa lista aparecen Más barato por docena 2 (2005), 3096 días (2013), Una esposa de mentira (2011), Resident Evil: Apocalypse (2004), Son como niños (2010), Si tuviera 30 (2004), Prince of Persia: Las arenas del tiempo (2010), 2012 (2009), Scream 4 (2011) y la saga completa de la exitosa Piratas del Caribe, entre otros importantes títulos.

Los estrenos

Series

Comedians en cars getting coffee: recién hecho, 6/7/2018

Chicas buenas, 3/7/2018

Roma: Imperio de sangre, 27/7/2018

Bienvenidos a la familia, 27/7/2018

Sugar Rush, 13/7/2018

Juegos Sagrados, 6/7/2018

Películas

De caza con papá, 6/7/2018

Bajo la piel de lobo, 6/7/2018

El final de todo, 13/7/2018

El aviso, 24/7/2018

Extinción, 27/7/2018

El jugador, 15/7/2018

Mater, 15/7/2018

Temporada de caza, 15/7/2018

Buenos vecinos 2, 14/7/2018

Pixeles, 28/7/2018

La noche del demonio: Capítulo 3, 2/7/2018

Reporteras en guerra, 10/7/2018

Documentales y especiales

Luciano Mellera: Infantiloide, 6/7/2018

Salud a la venta, 27/7/2018

First Team: Juventis – Parte B, 6/7/2018

Capos de la droga – Temporada 2, 10/7/2018

Lucha: jugando con lo imposible, 15/7/2018

Kids

Las épicas aventuras del capitán calzoncillos, 13/7/2018

Cupcake y Dino: servicios generales, 27/7/2018

Home: Las aventuras de Tip y Oh – Temporada 4, 20/7/2018

Luna Petunia: de vuelta en Amazia – Temporada 2, 20/7/2018

La peor bruja – Temporada 2, 27/7/2018

Pato, Pato, Ganso, 20/7/2018.