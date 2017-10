Para Nicola, "hay que ponerle un límite a Quiroga"

“Los neuquinos necesitamos un Concejo Deliberante fuerte que evite que el poder se concentre y favorezca a que el municipio se acerque a la gente, que sepa que lo importante es la gente, por eso nuestro slogan es tu voz en la ciudad”, afirmó Nicola.

“Para que se terminen las inundaciones, para que la gente no sufra el transporte, para que las veredas sean para los peatones y no tengan que caminar por la calle es necesario que el intendente no concentre todo el poder”, precisó el candidato del MPN.

“Hay sólo dos opciones, la que representa la actual gestión municipal y nosotros”, enfatizó Nicola. “En la ciudad falta infraestructura para hacer frente a las lluvias, tenemos un servicio de transporte que los usuarios padecen todos los días y un municipio que desatiende su responsabilidad”, indicó.