Para Putin, las prostitutas rusas "son las mejores"

Moscú.-El líder ruso Vladimir Putin jugó a favor del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, al denunciar los intentos de deslegitimar su “convincente” victoria electoral a pocos días de la investidura. “Da la impresión de que están dispuestos a organizar un Maidán (revolución ucraniana) en Washington con tal de no dejar a Trump asumir el cargo”, dijo Putin en rueda de prensa.

En particular, el mandatario ruso puso en duda que Trump hubiera mantenido encuentros con prostitutas en un hotel de Moscú, como denunció la prensa estadounidense, aunque admitió que no conoce personalmente al magnate neoyorkino. “Es un hombre adulto y, además, una persona que durante muchos años ha organizado concursos de belleza y se relacionaba con las mujeres más bellas del mundo. Me cuesta mucho imaginar que él corriera a un hotel a reunirse con nuestras chicas de dudosa moral que, sin lugar a dudas, son las mejores del mundo. Pero dudo que Trump cayera en eso”, destacó.

Después de varias semanas sin aludir a Trump, Putin aseguró que en EE.UU. continúa “la agria lucha política”, pese a que las elecciones terminaron “con la convincente victoria del señor Trump. Bajo mi punto de vista, en el transcurso de esa lucha se han planteado varios objetivos. El primero de ellos es restar legitimidad al presidente electo de EE.UU.”, dijo Putin, enemigo acérrimo de Hillary. Y dijo que esos intentos de deslegitimación están causando un gran daño a los intereses nacionales de EE.UU., “lo quieran o no los que lo hacen”.

El líder ruso subrayó que otro objetivo es “atar de pies y manos al recién elegido presidente cuando intente cumplir las promesas que le hizo al pueblo norteamericano durante la campaña electoral tanto dentro del país como en la arena internacional”. Y recordó que cuando Trump fue a Moscú hace varios años, era un empresario, no un político, y destacó que en Rusia desconocían que albergaba ambiciones políticas. “¿Alguien cree que los servicios secretos siguen a cada millonario norteamericano? Por supuesto que no. Eso es una completa tontería”, señaló.

Mostró los senos contra Trump

Una joven feminista militante del movimiento internacional Femen mostró su torso desnudo, donde tenía escrita la frase “Agarren el patriarcado de las pelotas” para boicotear la llegada de la estatua de cera de Donald Trump al Museo de Cera de Madrid.

En medio del acto de presentación de la figura de cera de 1,91 metros de altura, la joven irrumpió, lo agarró de sus partes íntimas y gritó “hay que agarrar de los huevos al patriarcado”, en inglés y en español. En su espalda también se leía “grab them by the balls” (“agárrenlo de las pelotas”), en referencia a la frase de Trump en una grabación en la que aseguraba que a las mujeres las podía “agarrar por la vagina”.