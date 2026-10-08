Los padres contaron que al volver a casa su hijo se quería bañar y luego contó lo que le pasó. Qué les dijeron en el establecimiento y por qué fueron a la justicia.

"Tengo sucia la cola": denuncian que dos nenes abusaron de un compañerito en el jardín de infantes.

Los padres de un nene de 5 años denunciaron en Trelew que su hijo habría sufrido abusos por parte de dos compañeros en el jardín de infantes 405 del barrio San Martín, en esa ciudad de Chubut .

Según relataron, el episodio ocurrió el lunes 5 de octubre de 2026 a la tarde y más tarde radicaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

“Me siento sucio, me quiero bañar”, fue lo primero que el nene le dijo a su mamá al llegar del jardín , según contó la mujer en diálogo con Diario Jornada.

Ella le preguntó qué le pasaba y por qué quería bañarse, y el chico le respondió: “Tengo sucia la cola, te querés fijar”.

“Me fijé y no tenía nada, y ahí empezó a llorar”, agregó con angustia la madre.

Entre llantos, el nene les dijo que un compañero y una compañera lo habían tocado.

Los padres le explicaron que tenía que contarles todo y, según afirmaron, el chico detalló que uno de los menores lo tocó en la cola y el otro el pene.

La respuesta del jardín

Al día siguiente, los padres se presentaron en la institución. “Solo nos hicieron un acta, sentimos que nos tomaban el pelo”, sostuvieron.

Según su versión, pusieron en duda el testimonio de su hijo. Les dijeron que algo así no podía ocurrir en el jardín porque los chicos están siempre cuidados.

La respuesta no convenció a los padres preocupados. “Mi hijo no va a inventar una cosa así”, aseguró la mujer.

Pese a ese planteo, y siempre según lo relatado por los padres, les ofrecieron cambiar a su hijo de sala, aunque los papás rechazaron la propuesta.

“Nuestro hijo no va a volver al jardín”, explicaron sobre la determinación que tomaron.

"No estamos locos y nuestro hijo no inventa"

Lamentaron que el nene se perderá el egreso y pidieron que la directora y la maestra se vayan “porque son las responsables”. También afirmaron que, desde la institución, llegaron a decirles que “son nenes y se están conociendo”.

La denuncia de los padres del nene de 5 años en la Comisaría de la Mujer de Trelew. Diario Jornada

“Nosotros queríamos una explicación de la maestra, de la directora, vicedirectora, y ellos no fueron capaces de llamar a los padres de los menores involucrados”, dijo el papá.

“Nosotros no estamos locos y nuestro hijo no inventa”, agregaron.

Denuncia en la Comisaría de la Mujer

Disconformes con la respuesta de los responsables del jardín de infantes, decidieron presentar una denuncia en la Comisaría de la Mujer, que interviene en este tipo de casos.

Los padres también acudieron al Servicio de Protección de los Derechos del Niño, donde especialistas hablaron con el nene, y lo llevaron al médico para que lo examinara.

Contaron que la semana próxima empezará a recibir asistencia psicológica.

Los padres relataron además que hablaron con los papás de la nena señalada por su hijo.

Ellos les habrían contado que el otro nene presuntamente involucrado también había tocado a su hija y que después los dos tocaron a su hijo.

Por último, aseguraron haber recibido apoyo de otros padres del jardín y que el miércoles 7 de ocbutre de 2026, a dos días del episodio, hubo una reunión con presencia policial, en la que trataron el tema