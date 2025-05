El dolor de la mamá de un chico de 17 años asesinado en Comodoro Rivadavia: "No tuvo justicia"

Hace un año que Noelia Alderete pide justicia. Es el tiempo que pasó desde que su hijo, Gonzalo Güenchur, que tenía 17 años, fue asesinado en Comodoro Rivadavia por otro menor de edad que le robó el teléfono celular. La Justicia de Chubut consideró que en el caso no hubo otro implicado más allá de ese chico de 15 años que apuñaló a Gonzalo, más allá de que se habló de que había habido un cómplice de mayor de 18.

"Lo legal no siempre es justo"

Más allá de su visión optimista en relación con esas mejoras, Noelia no opina lo mismo del sistema judicial que dejó al crimen de su hijo sin condena.

“No hay términos medios: o se aplican las leyes y obtenemos justicia o no. Y en este caso Gonzalo no tuvo justicia. El chico que lo mató era menor. Y entonces, nada. De acá en adelante solo queda esperar que algún día se pueda aprobar una ley que cambie eso. Aunque ya no alcance para Gonzalo”, consideró.

Guenchur-Madre.jpg Noelia Alderete protagonizó varias marchas para pedir justicia, en Comodoro Rivadavia.

“Lo legal no siempre es justo. Parece que la ley siempre busca justicia, pero en este caso lo legal termina siendo profundamente injusto”, agregó la mujer.

A lo largo del miércoles, Noelia recibió muestras de apoyo y afecto de familiares, amigos y vecinos, que siguen acompañándola.

“Pensé en hacer un pasacalle o algo simbólico. Este año Gonzalo iba a cumplir 18 años, iba a egresar… Había muchas cosas para festejar, pero tenemos que conmemorar su aniversario. Es durísimo”, expresó la mamá, que realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para agradecerles “a todos los que estuvieron, y también para hablar un poquito sobre Gonzalo”.

“La comunidad merece ser reconocida cuando acompaña así”, reconoció.

Más allá del dolor, Gonzalo sigue presente en cada día de Noelia.“Tenemos un cuadro que nos regalaron, donde está pintado Gonzalo, y a veces le hablo como si estuviera acá. Nos reímos. Lo recordamos bien. No es algo que estamos sufriendo continuamente. Lo recordamos con amor”, contó.

Un caso que impactó más allá de Comodoro Rivadavia

El 21 de mayo de 2024, Gonzalo, que esperaba el colectivo en la parada para ir a la escuela, corrió a un ladrón que le arrebató el celular y durante la persecución, recibió una puñalada que le costó la vida.

La Justicia detuvo horas después a un adolescente de 15 años y confirmó su responsabilidad en el hecho, aunque al ser menor de edad, lo dejó en libertad.

El caso tuvo tanta repercusión en la provincia de Chubut que llegó hasta la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien volvió a hablar de un tema recurrente: la baja en la edad de imputabilidad.

La funcionaria nacional recibió a Noelia en Buenos Aires junto al diputado libertario chubutense César Treffinger, que luego estuvo en una de las marchas para pedir justicia, en las calles de Comodoro Rivadavia.