La causa por la nena vista por última vez en un camping de Tierra del Fuego sigue abierta, con un sospechoso buscado desde 2018. El mensaje de la mamá.

La noticia que recibió la familia de Sofía Herrera al cumplirse 18 años de su desaparición.

La Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre José Dagoberto Díaz Águila, un ciudadano chileno conocido como "Espanta la Virgen" y sospechoso de la desaparición de Sofía Herrera, dejó de estar vigente porque el pedido de búsqueda internacional no fue renovado.

La familia de la pequeña que fue vista por última vez en 2008 en un camping de Río Grande , Tierra del Fuego , recibió la novedad a través de Missing Children, justo cuando se cumplieron 18 años de la desaparición.

Según informó la organización internacional dedicada a la búsqueda de personas, el pedido de captura no se renovó y por eso la alerta ya no aparece activa.

La comunicación se conoció en las últimas horas, apenas después de que el 28 de septiembre de 2026 se cumpliera otro aniversario de aquella jornada de 2008 que cambió para siempre la historia de una familia.

La notificación roja para Interpol

La novedad generó preocupación entre quienes siguen de cerca la investigación, pero tiene un alcance acotado.

Que la alerta haya perdido vigencia no significa que Díaz Águila haya sido declarado inocente ni que quede desvinculado de la desaparición de Sofía.

Tampoco implica, por sí sola, el cierre de la causa, que continúa abierta.

Lo que dejó de estar vigente es una herramienta internacional de búsqueda que, durante años, sirvió para pedir a los países miembros de Interpol que colaboraran en la ubicación del sospechoso.

El caso Sofía Herrera

Sofía tenía 3 años y 8 meses cuando desapareción, el 28 de septiembre de 2008.

Había llegado al camping con sus padres y una familia amiga para pasar el día al aire libre.

En algún momento de esa jornada, no volvieron a verla.

Desde entonces, su familia sostiene una búsqueda que ya lleva casi dos décadas.

Su rostro, además, se convirtió en uno de los símbolos de las búsquedas de personas desaparecidas en el país.

Incluso, en los últimos tiempos su madre difundió imágenes generadas con Inteligencia Artificial, que reconstruyen cómo se podría ver su hija en la actualidad, ya mayor de edad.

El pedido una búsqueda internacional

Díaz Águila, de nacionalidad chilena y con DNI argentino, tuvo empleos registrados y domicilio en Río Grande.

En septiembre de 2020, la Justicia de Tierra del Fuego pidió incorporarlo a la búsqueda internacional y se emitió la Notificación Roja.

La decisión se apoyó en nuevos elementos de la investigación.

Uno fue el testimonio de un suboficial de la Policía que participó de los primeros rastrillajes y aseguró haber hablado con Díaz Águila, quien le habría dicho "saber dónde está Sofía".

Otro elemento fue el relato de un chico que tenía 6 años y estaba en el camping el día de la desaparición.

Declaró haber visto a una persona cuya descripción permitió armar un identikit.

Años después, ya mayor de edad, ratificó su versión ante la Justicia.

Operativos en zonas rurales desde 2018

Desde 2018, la Justicia realizó operativos en zonas rurales para dar con el paradero de Díaz Águila. Pero nunca hubo resultados concretos.

Por eso, más tarde, cuando se incorporó la búsqueda internacional, se ampliaban las posibilidades de encontrarlo con un dispositivo que permitiera rastrearlo también fuera del país.

Con la alerta sin vigencia, esa herramienta ya no está disponible.

El mensaje de la mamá

En el aniversario y antes de recibir esta noticia, la mamá de Sofía, María Elena Delgado, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que cuestionó el estado de la causa.

María Elena Delgado con su hija Sofía Herrera, que desapareció en Tierra del Fuego cuando tenía 3 años y 8 meses.

"Aunque el Poder Judicial fueguino tenga la causa en un estado de total abandono, llena de polvo, burocratizada, nosotros no paramos”, escribió.

Y agregó “En estos últimos años nadie me llamó; desde el poder judicial siempre soy yo quien va, quien insiste y quien golpea las puertas".

Una promesa que "sigue intacta"

En el mismo texto, Delgado habló del tiempo transcurrido y de la promesa que mantiene la familia.

"Estos 18 años no fueron fáciles sin tu presencia. Vivimos momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor por vos es más fuerte que todo eso y jamás nos permitió dejar de buscarte", expresó.

Y cerró: "La vida siguió: tu hermana creció y nosotros envejecemos, pero la promesa de encontrarte sigue intacta. Te amamos y no vamos a bajar los brazos".