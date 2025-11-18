Rescataron un cóndor andino envenenado en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz

Una estanciera lo halló y dio aviso. Las causas más comunes de intoxicación son por comer cebos de trampas para zorros o pumas .

Un cóndor andino que se encontraba en grave estado y con síntomas de intoxicación fue rescatado en un operativo que movilizó a especialistas y organizaciones ambientales, en la Cuenca Carbonífera de la provincia de Santa Cruz.

El trabajo coordinado entre instituciones permitió reescatar al joven ejemplar, que fue puesto bajo observación veterinaria y será trasladado al Ecoparque de Buenos Aire s para monitorear su recuperación antes de que lo liberen nuevamente en su ambiente natural.

El operativo de rescate tuvo lugar en la estancia Chank Aike, ubicada a unos 20 kilómetros de Las Horquetas, del departamento de Güer Aike, en la región sur de la provincia.

Tras un llamado de alerta realizado desde la Delegación del Consejo Agrario Provincial en la Cuenca Carbonífera, se puso en marcha la intervención coordinada por Cristian Mansilla, delegado del Consejo Agrario quien lideró el trabajo en territorio.

La dueña de la estancia, Claire Lemaire, fue quien había dado el primer aviso sobre la presencia del ave.

Traslado a El Calafate

Al llegar el personal veterinario al lugar, confirmaron que se trataba de un cóndor andino macho joven que presentaba signos compatibles con una intoxicación, por lo que fue resguardado de inmediato y recibió las primeras asistencias.

Rescate de un cóndor andino en Santa Cruz Rescate de un cóndor andino en la estancia Chank Aike de Santa Cruz.

Del operativo participaron, además, el veterinario Christian Pesin Whitelegg, y representantes de la Fundación Bioandina -que lleva adelante el Programa de Conservación del Condor Andino- y de la asociación Somos Huellas Patagónicas, que trabaja en la conservación de los recursos naturales de la Cuenca Carbonífera.

Se informó que el cóndor sería trasladado a la ciudad de El Calafate para que le realizaran una evaluación veterinaria más completa y, luego, derivado al Ecoparque, donde continuará su recuperación bajo el seguimiento de la Fundación Bioandina.

En cuanto a las causas de la intoxicación, si bien no fueron determinadas específicamente, Silvia Peralta, de Bioandina, explicó que frecuentemente se utilizan cebos con veneno “para matar a pumas y zorros, y los cóndores, en su condición de carroñeros bajan a comer y la muerte es instantánea”.

Otra forma de posible envenenamiento, agregó, es cuando los cóndores “comen animales muertos que tienen balas de plomo en su cuerpo”.

“Cuando el cóndor se alimenta -detalló-, el plomo se va dispersando, debilita su cuerpo” causándole efectos severos a tal punto que “pueden morir”.

53 cóndores rescatados en Santa Cruz

El operativo de rescate en Chank Aike se produjo justo a un mes de que otro cóndor andino que había sido hallado en las mismas condiciones fue liberado en Santa Cruz después de haber recibido atención veterinaria y de rehabilitación en Buenos Aires.

Desde la organización Somos Huellas Patagónicas informaron que, con este caso, ya son 53 los cóndores rescatados en la región, siendo este ejemplar el número 11 que logra ser recuperado con vida.

Asimismo, destacaron que en reuniones mantenidas con la titular de Áreas Protegidas del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, Marisol Espino, la funcionaria destacó la importancia del trabajo interinstitucional para la preservación de especies vulnerables y la atención rápida ante emergencias ambientales como esta.

“Vemos con optimismo la apertura y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas, un paso fundamental para el bienestar y la conservación de la especie”, agregaron.