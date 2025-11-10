Gracias Candy: una perra detectora de drogas de Santa Cruz se retiró y le hicieron un agasajo

La ovejera alemana prestó servicio casi una década en la provincia. En 2024, Patricia Bullrich la felicitó personalmente por una de sus proezas antinarco.

Candy, la perra policía de Santa Cruz: empezó a ser entrenada en 2016 en Puerto San Julián, cuando todavía era cachorra.

"Panes verdes", "Bordolino", "Muleta blanca", "No hay dos sin tres", "La doña del sur" y "Mermelada verde" son los nombres de algunos importantes operativos policiales para desbaratar redes de narcotráfico y tienen, probablemente, un único punto en común: en todas participó con un rol preponderante Candy, una perra ovejera alemana de Santa Cruz especializada en detección de drogas .

El viernes 7 de noviembre , en coincidencia con el Día de la Policía de Santa Cruz , el can K-9 (como se conoce a los perros entrenados de las fuerzas de seguridad) se despidió del servicio activo tras casi 10 años de labor ininterrumpida en la lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas y cerró un largo y prestigioso capítulo -el suyo- en la historia de la fuerza provincial.

Por eso, su "jubilación" fue a lo grande, coni un agasajo oficial en en su honor, que hace poco tiempo habíua tenido un antecedente reciente en lo que hace al reconocimiento de las autoridades a su desinteresada -literalmente- labor policial. Ocurrió en enero de 2024 , cuando detectó cocaína oculta en un colectivo .

Ese desempeño descollante motivó que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la felicitara personalmente, un reconocimiento que pocos perros policía del país han recibido.

Una vida de servicio

Nacida el 20 de diciembre de 2015, "Candy" inició su carrera policial de cacchorra, desempeñándose entre 2016 y 2019 en la División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) de Pico Truncado. Posteriormente, entre 2019 y 2020, fue destinada a Puerto San Julián, donde consolidó su formación profesional.

Candy, perra policía de Santa Cruz felicitada por Patricia Bullrich La ministra Patricia Bullrich felicitca a Candy, cuando en enero de 2024 la perra detectó droga en un micro.

En 2019, en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, la perra alcanzó un hito sin precedentes al obtener una certificación internacional con grado de excelencia otorgada por la Societa Italiana Scienze Cinofile Forensi. Este reconocimiento la convirtió en la única canina-k9 de Santa Cruz con acreditación internacional de ese nivel.

En julio de 2020, el comisario Maximiliano Miño solicitó el traslado de "Candy" y su guía a El Calafate, ciudad que hasta ese momento carecía de un can detector. La Policía de Santa Cruz accedió al pedido y, mediante la Disposición 02 de la Jefatura de Policía, incorporó formalmente al animal a la DDI con asiento en la localidad turística.

Esta decisión formó parte de una estrategia para fortalecer las políticas públicas en seguridad y sumar recursos en el trabajo desarrollado en el marco de la ley 23737, que sanciona la tenencia y tráfico de estupefacientes.

De este modo, Candy también se metió en la historia de la Policía de Santa Cruz como el primer can biodetector de narcóticos de la fuerza con base en El Calafate.

La perra que hizo controles en toda Santa Cruz

Pero más allá de los destinos que le asignaron, Candy tuvo actividad prácticamente en todo el territorio provincial, cada vez que alguna situación requería su presencia junto al guía que la entrenó.

A lo largo de su extensa trayectoria desplegó sus habilidades detectoras en localidades como Pico Truncado, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Tres Cerros, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Río Gallegos, Paraje La Esperanza, El Chaltén, El Calafate y la Cuenca Carbonífera.

Candy - perra de la policía de Santa Cruz agasajo Candy se "jubiló" el viernes 7 de noviembre, en el Día de la Policía de Santa Cruz.

Su labor no se limitó al apoyo de investigaciones contra el narco y en peligrosos allanamientos. También intervino en controles vehiculares, de personas y de agencias de encomienda en rutas nacionales y provinciales, detectando eventuales cargas de droga ilegal.

Candy fue la primera en recibir una condecoración con placa identificatoria por parte de la Jefatura de Policía provincial. Pero su labor trascendió los límites de la policía. El Concejo Deliberante de El Calafate le otorgó un reconocimiento especial por su contribución a la lucha contra el narcotráfico. Ahora, tendrá su agasajo final, antes de una jubilación bien ganada y casi toda una vida en servicio.