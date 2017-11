Pechi analizó al MPN: "Están en un proceso de autodestrucción"

Frente a la cúpula de la Unión Cívica Radical neuquina, el intendente se presentó "como afiliado, no como candidato a nada" y pidió que se sumen definitivamente a Cambiemos, algo que en su consideración "no hará que este partido pierda su identidad".

Más adelante comenzó su propio análisis pormenorizado sobre la historia del Movimiento Popular Neuquino y llegó a la conclusión de que "se convirtió en un partido de empleados públicos"

Una de sus críticas más virulentas al Gobierno provincial. "En los gobiernos sucesivos se fue exacerbando este derecho inexistente, por lo menos en el derecho positivo, que es que cada neuquino nace, en vez de con un pan abajo del brazo, con una casa que no pagaron nunca y con un laburo en la provincia", afirmó.

"Hoy nos encontramos con una provincia y un partido eterno que creó un monstruo. Ese monstruo se levanta a la mañana y dice 'tengo hambre' y cuando le dicen 'no hay para comer' responde, 'bueno, entonces me como un brazo'; al otro día 'me como una mano'; y esto es lo que está pasando", explicó el intendente frente a los afiliados de la UCR, que lo escuchaban atento.

"Ellos están en un proceso de autodestrucción", aseveró con respecto a la actualidad del MPN como gobierno.

"Esto exige que Cambiemos esté a la altura de las circunstancias de una provincia que quien se haga cargo, sea quien sea, dentro de dos años no se pueden pagar más los sueldos", concluyó.

