Quiroga mostró su fastidio por la resolución judicial -firmada por José Ruiz, del Cuarto juzgado Laboral- y dijo que apelará la sentencia: "Iría hasta La Haya. Los jueces son generosos con la guita ajena. Tal vez en la Haya me den más pelota que acá en Neuquén", expresó en entrevista con LU5 este martes.

Luego detalló sobre lo ocurrido: "Yo estaba en el casino, donde fui a celebrar un convenio, y veo en el restaurante a un empleado municipal en horario de trabajo. Lo saludo para asegurarme de quién era, llamé a los responsables del área para ver si estaba de licencia o algo, y sus superiores me informan que le habían ordenado reparar una escalera en la escuela de danzas, pero en vez de eso estaba usando ese tiempo para el casino".

En agosto de 2013 Quiroga despidió al trabajador aludido, quien presentó una cautelar y pidió que se lo reincorporara y se le pagara el sueldo. "Pero la administración publica -consideró el intendente en la entrevista- se rige por derecho administrativo, no por juzgados laborales".

En agosto de 2014 el juzgado laboral sentencia obligando a la Municipalidad a pagar el sueldo hasta tanto se resuelva la cautelar. Luego el juez emite un fallo ordenando la reincoporaciòn del empleado y que se le pague el sueldo.

"El pertenece a la Unión de Obreros y Empleados Municipales, tenía fueros sindicales. O sea fueros sindicales para ir a timbear al casino en horario de trabajo. Esta justicia es joda, se llama demagogia judicial", remarcó Quiroga.

Y cerró_"Yo voy a apelar el fallo, voy a ir hasta la Corte de la Haya. Me fastidia porque me produce una pérdida de tiempo. No podemos laburar y mantener el orden en un municipio porque un tipo tiene fueros".