Pechi y el Gobierno ahora se cruzan por las regalías

Artaza hizo el reclamo a la mañana y Gaitán dijo que no correspondía.

Neuquén.- Los cruces entre el municipio capitalino y el gobierno de la provincia parecen no tener fin. Ahora la administración que conduce Horacio Quiroga anunció que iniciará un reclamo por más de 100 millones de pesos al Gobierno por regalías mal liquidadas y, al mismo tiempo, lo intimará legalmente para el pago de 20 millones de pesos por tasas e impuestos no abonados en conceptos como tasa de patente, contribución por mejoras, retributivos y recolección de residuos patógenos. Sin embargo, desde el gobierno provincial desacreditaron el reclamo a través del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, que aseguró que las regalías que se reclaman no son coparticipables.