Peña destruyó a Viciconte: "Yo soy una artista, ella una mediática que no sabe nada"

"Sus dichos me lastimarían de un par actor pero ella no... No es un par, claro que no. No es una actriz ni una artista. No la siento como un par para nada", comentó y remató: "Es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia pero lo dirá el tiempo a eso, necesita más tiempo".

"Ella nunca me vino a ver al teatro ni sabe lo que hago. Lo mejor que le puede pasar a un artista, si es que se quiere convertir en artista, es tener autocrítica y ver en qué tenés que mejorar", agregó.

Por último, sobre el paso de Viciconte por el Bailando, remató: "Yo soy una actriz, y en ese momento estaba dando mi punto de vista. Y la gente estuvo de acuerdo porque no la apoyó, sino tendría que haber ganado".

