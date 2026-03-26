Life Tower: la torre de lujo que transformará el paisaje urbano en pleno centro de Neuquén

Tendrá su propio skaybar en el piso 28. El edificio combina residencias premium con nuevas propuestas gastronómicas para la capital.

Mientras la industria energética en Vaca Muerta sigue batiendo récords de producción, Neuquén capital atraviesa un proceso acelerado de transformación. Empujado por el derrame del oil and gas y una gran demanda habitacional, e l paisaje urbano se modificó a partir del crecimiento de la ciudad en altura.

Ahora, una torre premium de 28 pisos promete redefinir el concepto de viviendas de alta gama , combinadas con una oferta gastronómica diferente.

Después de 12 años de trayectoria y tras haber entregado 14 proyectos arquitectónicos , la empresa SAFIAR asumió el desafío de transformar el skyline de Neuquén con una torre híbrida , que combina unidades habitacionales de lujo con propuestas gastronómicas que buscan ser las nuevas referencias de la ciudad. La torre de 28 pisos estará coronada por un skybar: un espacio en altura que privilegia las vistas de toda la capital.

Life Tower está en plena construcción. Ubicada en la esquina estratégica de Avenida Argentina y Belgrano, en el corazón gastronómico y comercial de Neuquén, busca integrarse al entramado urbano con su propia oferta gourmet.

En la planta baja ya está planificada la instalación de un restaurante italiano, mientras que el nivel más alto ofrecerá un skybar con vista panorámica al centro neuquino. Se trata de la primera propuesta de su tipo en la ciudad, que imita a un concepto ya exitosos en otras grandes capitales.

skybar neuquen safiar

Pablo Arpajou, CEO de Safiar, describió este proyecto como "un edificio único con un diferencial" por su ubicación privilegiada y sus servicios de alta gama. Además de las unidades con terminaciones premium, el edificio ofrece la posibilidad de que los residentes accedan a espacios de encuentro y esparcimiento sin salir del complejo.

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Según Arpajou, Life Tower es el proyecto que tiene más entusiasmado a los responsables de Safiar. Aunque hoy avanzan con cinco obras en simultáneo de distintos segmentos, consideró que la torre en pleno centro de la ciudad será la verdadera responsable de la transformación de Neuquén, por su diseño de vanguardia, su ubicación estratégica y una redefinición del concepto de lujo integrado con la trama urbana.

Safiar: identidad neuquina con visión metropolitana

Con 12 años de historia y 14 proyectos entregados, Safiar se consolida como una empresa regional que conoce las demandas del mercado local. "Somos amantes apasionados de Neuquén", aseguró Arpajou sobre el espíritu de la firma, que hoy lidera la transformación urbana de la provincia.

Con el conocimiento del territorio y una mirada vanguardista que resignifica las formas de habitar la ciudad, los referentes de Safiar ya piensan en Neuquén no como una ciudad aislada sino como una región metropolitana. Por eso, ya proponen nuevos desarrollos en ciudades aledañas, como Centenario o Plottier, y también en sitios como Rincón de los Sauces, en pleno enclave de Vaca Muerta.

Para Arpajou, la capital "es el nodo central donde confluyen la medicina de alta complejidad, la educación de excelencia, la logística y el turismo regional", mientras que muchos optan por residir en "nuevas centralidades".

construccion neuquen (3)

Según explicó, la ciudad se transformó a partir de las obras públicas que empuja la Municipalidad de Neuquén, como la Avenida Mosconi o la creación de paseos costeros, lo que redefine también el concepto urbano a través de la ampliación de espacios residenciales.

"Nosotros tenemos un proyecto, que son DOTS que trabajamos en el periurbano, donde se se producen pequeñas centralidades en los diferentes accesos cada uno de los barrios que ya no están en el micro centro", dijo Arpajou y agregó: "Son zonas que están a 15 o 20 minutos del centro y que pueden tener todos sus servicios para poder comer, dormir, descansar, comprar lo que necesitás".

El boom de Vaca Muerta y un precio de oportunidad

El crecimiento exponencial de Vaca Muerta funciona como un imán tanto para nuevos inversores como para residentes. Arpajou explió que "a partir de este desarrollo, de este motor energético de la provincia y del país, sucede un derrame hacia otras industrias". Esta migración permanente hacia el territorio neuquino consolida una necesidad habitacional que Safiar busca satisfacer con propuestas de calidad.

VMI - Pablo Arpajou CEO de Safiar

A pesar de que los costos de construcción alcanzan picos históricos en dólares, la ciudad ofrece condiciones ventajosas para los inversores. El valor de venta del metro cuadrado se mantiene entre un 20% y 30% por debajo de su precio técnico ideal, lo que abre una ventana de oportunidad inmediata. "La rentabilidad hoy es de las más altas del país", aseguró el CEO de Safiar, que situó el retorno anual entre seis y siete puntos en dólares para los productos terminados o en pozo.