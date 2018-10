La actriz se limitó a ponerle la calificación y dijo que como a la ex chica Combate no le gustan sus devoluciones, no se iba a explayar al respecto. "No me gustó. Nada, eso", indicó la jurado.

Es que durante la semana Vicicionte ya había comentado que le parecía que las devoluciones de Peña no aportaban mucho ya que siempre se basaba en lo que decían previamente Ángel de Brito y Laurita Fernández.

"O sea que lo que digo es verdad y te pega, porque si te afecta lo que digo… Gracias por valorar todo", le recriminó la panelista de Incorrectas.

"Me 'torran' tus previas", arremetió Flor. "Es una falta de respeto. El otro día me dijiste 'tarada'. Sí, salió en la cámara. Decile a la gente todo lo que decís. Acá todos somos macanudos, pero atrás de cámaras somos todos muy mandados a ser. Vos creés que la tenés más grande que los demás, pero no te creas más que los demás", disparó la novia de Poroto.

"Desde que llegaste al Bailando no paraste de 'cascotearme' parada ahí. Ahora me vas a escuchar. No nos conocemos, no sé cómo sos, vos tampoco sabés cómo soy, tengo una carrera extensa en los medios y no me importa si la viste o no. ¿Querés ser 'cocora'? Bancala", sostuvo la ex Casados con hijos.

"No me importa la trayectoria. Te estás equivocando. Cuando tiran el currículum quiere decir que uno es inseguro. Eso es muy lamentable. Yo no soy insegura y soy una buena mina, no necesito de vos. Si vas a valorar eso, poneme cero y listo", replicó Mica.

