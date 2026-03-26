Muebles de diseño y hasta 24 cuotas sin interés: la reconocida fábrica Valenziana abrió sus puertas en Neuquén

Ubicada en Félix San Martín 354, la marca inauguró un megasector de 600 metros cuadrados. Ofrece desde cocinas a medida hasta sillones premium con conectividad.

La popular fábrica de muebles oriunda de Santa Fe, Valenziana , inauguró este miércoles su primera sucursal en Neuquén y la segunda en el Alto Valle. Este nuevo espacio permitirá a los vecinos y vecinas de la capital equipar todos los ambientes de su hogar con muebles de calidad a un buen precio.

Con un local de 600 metros ubicado en la calle Félix San Martín 354 , la mueblería funcionará de lunes a sábados de 9:30 a 13 y de 16 a 20:30 .

Se trata del segundo local de Valenziana en la región. En agosto de 2023, inauguró su espacio ubicado en la calle Fernández Oro 650 de Cipolletti.

“Queríamos traer esta propuesta hace un tiempo a Neuquén. Estamos muy contentos de aterrizar en la ciudad”, aseguró Alan García, integrante de la empresa, en diálogo con LM Neuquén en vivo.

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Un espacio para equipar toda la casa

La marca, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el rubro, ofrece una amplia variedad de muebles y electrodomésticos pensados para equipar desde el living, el comedor, la cocina, el dormitorio y hasta los espacios de exterior.

“Traemos una propuesta innovadora, productos de diseño espectaculares, muy funcionales”, destacó García, quien además explicó que todos los modelos se pueden personalizar.

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Sillones, camas y mucho más

En su primer día de inauguración, García detalló la amplia gama de opciones de las que dispone el local. En relación a los sillones se puede encontrar desde modelos clásicos hasta alternativas inteligentes con cargador de celular, enfriador de vaso, reclinador eléctrico y hasta equipo de sonido con conectividad vía Bluetooth, todos productos premium de MDF tratado.

Renovar o equipar el dormitorio es también una posibilidad en Valenziana, que ofrece diferentes variantes funcionales de camas, cuchetas y muebles de habitación.

“Tenemos modelos con cajones para guardar, respaldos con mesa de luz integrada y placares con espejo”, destacaron.

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“Son productos de diseño que vamos trayendo a Argentina según las tendencias a nivel mundial”. “Son productos de diseño que vamos trayendo a Argentina según las tendencias a nivel mundial”.

Cocinas y electrodomésticos

La fábrica no solo se especializa en este tipo de muebles. En los últimos meses incorporó tres modelos de cocina, diseñados por el equipo de Valenziana. “Lo que ofrecemos de novedoso es el trabajo íntegro, hacemos la instalación tanto de lo que es cocina, la bacha y las luces”, detalló el responsable.

A su vez, agregó que la mueblería cuenta con asesoramiento personalizado para cada cliente. “Si tienen el proyecto o están construyendo y quieren cambiar su cocina, pueden acercarse con el plano y nosotros hacemos los renders y demás para hacer el presupuesto”.

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Gracias a un convenio con la marca Whirlpool, el local ofrece además una variedad de electrodomésticos, desde hornos hasta heladeras.

Variedad de opciones de pago

Desde la mueblería resaltaron también las diversas opciones de pago que se ajustan al presupuesto de cada cliente. Puede ser en efectivo o con tarjeta en 3, 6, y hasta 12 cuotas.

Embed - El sillón del futuro llegó a Neuquén: Tiene bluetooth, cargador y enfría tus bebidas | Valenziana

García resaltó que es el “único local en el mercado que ofrece hasta 24 cuotas sin interés en compras superiores a 8 millones”.

“Hoy tienen acá en Neuquén esta nueva sucursal”, concluyó, quien recordó que el local funcionará de lunes a sábado de 9:30 a 13 y de 16 a 20:30 en Félix San Martín 354.

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