Así cayó al río un autobús en Bangladesh causando al menos 25 muertos

El vehículo perdió el control cuando un ferry impactó contra el muelle. Hubo rescates, víctimas fatales y un operativo que se extendió durante horas.

El autobús transportaba cerca de 50 pasajeros y esperaba para embarcar hacia la capital de Bangladesh.

Al menos 25 personas murieron tras la caída de un autobús de pasajeros al río Padma, en el centro de Bangladesh , luego de que un transbordador impactara contra el muelle donde el vehículo aguardaba para embarcar.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en el distrito de Rajbari , ubicado a unos 84 kilómetros de la capital, Daca. Según se observa en videos que circularon en las redes sociales, se vivieron momentos de extrema tensión cuando los sobrevivientes emergían paulatinamente e iban siendo rescatados.

El autobús transportaba cerca de 50 pasajeros y se dirigía hacia la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia. El siniestro se produjo en un momento de alto flujo de pasajeros, en coincidencia con el regreso a las actividades laborales tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036908904563810564&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA: Un autobús de pasajeros cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, Bangladesh.



Se ha confirmado la muerte de 18 personas. Al menos 35 fueron reportadas como desaparecidas inicialmente, y se teme que muchas más permanezcan atrapadas dentro del vehículo… pic.twitter.com/FaQ4XNa3vm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Según informó el diario local Dhaka Tribune, el vehículo pertenecía a la compañía Shouharda Paribahan y se encontraba detenido en el pontón de atraque cuando el transbordador Hasna Hena chocó contra la estructura. Como consecuencia del impacto, el conductor perdió el control y el autobús cayó al agua.

El bombero Dewan Sohel Rana indicó que varios pasajeros lograron escapar nadando tras el accidente, mientras que otros quedaron atrapados dentro del vehículo. Las condiciones del río dificultaron desde el inicio las tareas de rescate.

Cómo fue el operativo de rescate

Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche en el lugar del accidente para reflotar el autobús, tarea que pudieron concretar en la madrugada del jueves con la asistencia de la embarcación de salvamento Hamza, lo que permitió a los rescatistas acceder al interior.

En una primera etapa, se recuperaron 23 cuerpos del interior del vehículo. Luego, el número de víctimas fatales se elevó a 25 tras confirmarse la muerte de dos mujeres que habían sido trasladadas con vida a un hospital.

micro bangladesh 4 Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche en el lugar del accidente para reflotar el autobús.

Entre los fallecidos se contabilizaron once mujeres, siete hombres y cinco niños, incluido un bebé de siete meses. Las autoridades confirmaron que la mayoría de los cuerpos fueron identificados y entregados a sus familiares en el muelle.

Las tareas se vieron afectadas por las fuertes corrientes del río y las lluvias registradas durante la noche, lo que obligó a interrumpir momentáneamente parte del operativo.

Negligencia o accidente: las hipótesis de los investigadores

Tras el siniestro, la administración del distrito conformó un comité de investigación integrado por cinco miembros y encabezado por el magistrado adicional Uchen Mey, con el objetivo de determinar las causas del accidente.

La investigación busca establecer si existió negligencia en la maniobra del transbordador que provocó el impacto contra el muelle y desencadenó la caída del autobús al río, o si solo se trató de un trágico accidente.

El punto donde ocurrió el hecho forma parte de una red clave para el transporte fluvial del país, utilizada diariamente para el traslado de pasajeros y vehículos entre distintas regiones.

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TRAGEDIA EN EL RÍO PADMA DE BANGLADÉS



Un autobús con unos 40 pasajeros se hundió en el río Padma al intentar subir a un ferry en el terminal de Daulatdia Ghat, en Rajbari.



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El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 de… pic.twitter.com/DQsAvgXrTd — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 25, 2026

Bangladesh cuenta con una extensa red de ríos que cumplen un rol central en la movilidad. Los transbordadores, en ese contexto, son un medio habitual para el traslado de personas y unidades de transporte.

Los puertos registran accidentes de manera periódica, en muchos casos vinculados a fallas en los protocolos de seguridad durante las operaciones de carga y descarga, así como al estado de las infraestructuras.