Pereyra y la interna del MPN: "No juego para nadie"

En diálogo con LM Neuquén, el senador dijo que por ahora piensa en seguir posicionando su espacio. El contexto es complejo: tiene una buena relación con el gobernador Omar Gutiérrez, pero en los meses precedentes se sacó varias fotos con Rolando Figueroa, el vice que tensa la cuerda dentro del gobierno provincial al ritmo de sus aspiraciones políticas.

“Yo no me siento más cerca de uno que de otro (por el gobernador y el vice). No juego para nadie. Tengo mi propio espacio partidario: la lista azul y blanca. Creo que hay mucho revuelvo dentro del partido, en un contexto social complicado. Estoy enojado con mi partido porque no estamos discutiendo temas complejos para la gente, como la cuestión económica como punto sobresaliente”, opinó.

Pereyra aspira a que la interna partidaria de agosto se resuelva a través de un acuerdo entre los sectores partidarios con aspiraciones. “Estamos proponiendo que haya una lista de consenso para las elecciones, que serían el 5 o el 12 de agosto. Más adelante será la definición de las candidaturas para un año electoral como el 2019”, consideró.

En esa línea, ante una pregunta, adelantó que dará la pelea con su propio espacio “cuando sea el momento” adecuado.

“Con la lista azul y blanca vamos a presentar candidatos para todos los cargos, provinciales y en cada localidad. Falta mucho para esa otra interna, pero es una definición que ya tomé. Lo esperable es que eso comience a definirse a partir del 2019”, planteó el referente de peso del MPN, que comenzó a jugar fuerte en la interna partidaria en el 2013, cuando se impuso como candidato a senador y se aseguró una cuota de representación en la conducción partidaria.

Pereyra aseguró que hoy se siente “solo dentro del partido, llevando las banderas de la justicia social. Tenemos que dar este debate en el MPN: la cuestión económica preocupa mucho”. Y agregó: “Me gustaría que hubiera más referentes con esta bandera, tengo 75 años, problemas de salud, doy la pelea, pero deberíamos ser más”, afirmó.

--> El contexto del partido provincial

Los motivos para la tensión. La interna partidaria comenzó a agitarse luego de un par de fotos entre Pereyra y el vice Rolando Figueroa, que trata de construirse como aspirante al 2019. Esto generó cierta discordia entre el vice y el gobernador Omar Gutiérrez.

Gutiérrez y el 2019. “Estoy dispuesto a asumir desafíos electorales”, dijo el gobernador en el Ruca Che el mes pasado. En el acto partidario, en el que estaba junto al ex gobernador Jorge Sapag, habló de “profundizar” el actual modelo del gobierno provincial. Otros sectores también comienzan a posicionarse.