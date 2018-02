Pergolini contó que "acogotó" a Marcela Tauro

Al escuchar el relato, Majul bromeó: “Te van a hacer quilombo los de Ni una menos o ella con el cuello ortopédico”.

Por otro lado, Mario afirmó que Joan Manuel Serrat lo deprime. “Nunca me lo banqué. Una vez me invitaron a comer un asado y estaba invitado. Todo muy agradable, cuando le insisten para que cante, me paré y dije ‘si va a cantar, me voy’”.

“La televisión está acabada”

Una vez más, el productor, que se encuentra abocado a la producción de contenidos digitales, sostuvo que que no volverá a la pantalla chica. “Hace ocho años que no estoy en la tele, no tengo necesidad y no creo que la gente que esté mirando le sea interesante verme”, señaló. “La televisión está acabada, las audiencias están grandes y acostumbradas a ver otras cosas. Netflix también está quedando un poco viejo. Está refritando cosas de la televisión y por eso está llamando a David Letterman para que haga cosas para ellos, por ejemplo”, postuló Pergolini.