Pericias revelan que Mardones ya había amenazado a Pinochet

“Si no me atendés, te voy a poner un tiro en el medio de la frente y me mato”. Esa fue una de las amenazas con las que se topó el perito informático que participó de la investigación del crimen de Fabián Pinochet al revisar el historial de mensajes con su pareja, Claudia Mardones. Los forenses que estudiaron a la acusada del crimen la tildaron de “paranoica, narcisista, violenta y manipuladora”.