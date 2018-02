Perros con artrosis: ¡a no descuidarlos!

Esta enfermedad afecta a casi todas las articulaciones, sobretodo en cualquiera de las cuatro patas y, en muchos casos, en la columna vertebral. Por eso los veterinarios aconsejan inyectar varias dosis de calcio a los perros para que esta enfermedad aparezca más tardíamente. De todas maneras, si bien la artrosis no tiene una cura definitiva, existen medicamentos que alivian los dolores y logran que el perro no sufra y se sienta mejor. Bajo tratamiento, el perro recuperará en un gran porcentaje sus movimientos con normalidad. Uno de los primeros síntomas que nos ayudan a detectar esta enfermad es cuando empiezan a renguear y les cuesta hacer cosas que antes no, como subir a una silla o a una mesa: al sufrir dolor, el perro trata de evitarlo apoyándose excesivamente los codos y ya no puede ni saltar ni correr. Hay que tener en claro que, si no lo llevamos al veterinario, la enfermedad avanza igual que el dolor que padece el animal. Cuando la artrosis avanza, el perro comienza a presentar algo de agresividad y a emitir gemidos que no son normales. Entonces, al no poder movilizarse como es habitual, se atrofia y la situación se complica día tras día.

Existe la artrosis primaria que es la más conocida y que afecta a todo perro en edad ya avanzada, y por otro lado está la secundaria, que se desencadena por algún problema en las articulaciones. Esto puede ocurrir en cualquier etapa de la vida del perro.

Evitar sobrepeso: Es importante que nuestro perro no sufra y mantenerlo con buen peso es vital.

Se apunta a disminuir el dolor que sufren

Por Sergio Gómez (veterinario)

El tratamiento de la artrosis está apuntado a disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida del animal. Para lo primero se utilizan antiinflamatorios no esteroides o, en casos agudos, corticoides. Se dan vía oral o inyectable hasta que remita el dolor. Existen también condroprotectores, es decir, sustancias propias del cartílago, que se administran vía oral todos los días de por vida, con la finalidad de enlentecer el progreso de la enfermedad. Es necesario iniciar este último tratamiento ni bien se diagnostica la artrosis, ya que en casos avanzados y graves puede no dar resultados, quedando como opción una cirugía. Para complementar el tratamiento médico, o luego del quirúrgico, se puede realizar fisioterapia (magnetoterapia, natación, etc), la cual tiene efecto antiinflamatorio y ayuda a disminuir el dolor. Es importante recordar que la artrosis es una enfermedad degenerativa crónica que no tiene cura.