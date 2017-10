Pescador combatió a remo limpio contra un tiburón

Según el video que él mismo subió a su cuenta de Instagram, se lo puede ver reaccionando ante la presencia intimidatoria de un tiburón martillo que merodea su kayak e incluso llega a golpearlo. McCracken también hace lo mismo pero con remo cada vez que el animal acuático se le acerca.

“El tiburón golpeó la parte de atrás de mi kayak dos veces y ahí me di la vuelta para verlo”, relató McCracken. “No pude saber si estaba mordiendo el kayak, pero tan pronto como lo vi, comencé a pegarle con el remo”. A pesar de su defensa, el tiburón continuó rodeándolo, como suelen hacer con sus presas cuando se disponen a atacarlas. Pero cada vez que se acercaba a la embarcación de McCracken, el animal recibía un golpe con el remo que lo hacía retroceder.

“No se va, todavía está aquí”, se lo escucha en el video decir a McCracken, quien suena exhausto de tanto luchar contra el tiburón. “Él no me quiere en absoluto”, dice. En cuanto ve la oportunidad, el hombre corre hacia la orilla (no sin antes tropezar con sus propias líneas de pesca) sin dejar de mirar al tiburón que en cualquier momento podía reaparecer para atacarlo. Mientras, repetía riéndose: “Acabo de golpear a un tiburón martillo”, para luego preguntar irónicamente a sus seguidores: “¿Y cómo estuvo tu día?”.

Sin embargo, el pescador recién pudo respirar tranquilo cuando estaba en la orilla. “No puedes agarrarme ahora”, se burló del tiburón que seguía dando vueltas por ahí. “Me siguió hasta casi la orilla, dijo McCracken, quien pasó 15 minutos de alta tensión, lejísimos de la calma que suele rodear a los pescadores.

Una T: Lo más llamativo de los tiburones martillo es que su cabeza tiene forma de T.

15 minutos duró la lucha con el tiburón.

McCracken pasó un cuarto de hora arriba de su kayak peleando contra el tiburón martillo, del que se liberó recién en la orilla.

Los incendios siguen causando daños a California

Al menos 35 personas murieron y otras 20.000 fueron evacuadas en California debido a más de una veintena de incendios forestales que continúan avanzando por el Estado oeste de EE.UU. Varios de los fallecidos aparecieron en Santa Rosa, pero el número probablemente aumente en las próximas horas, según informaron desde el Departamento de Bomberos, ya que sólo en el condado de Sonoma se recibieron más de 240 informes de desaparecidos de las que se encontraron a 57 con vida. El fuego devastó unas 89.700 hectáreas y destruyó 3500 construcciones. Aunque no se determinó la causa de los incendios, se cree que fueron provocados por líneas eléctricas derribadas por fuertes vientos. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró el estado de emergencia para los condados de Napa, Sonoma -donde se han hallado 18 cuerpos- y Yuba debido a la amenaza que suponen los incendios para “miles de hogares”.