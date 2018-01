Pettinato se quejó porque C5N le adeuda dos sueldos

Buenos Aires. Roberto Pettinato estuvo en el living de Intrusos y habló de su polémica salida de C5N, donde hacía La hormiga imperial. “Me tocó el pabellón de la muerte”, sentenció antes de contar que la ex señal de Cristóbal López le debe dos meses de sueldo. “En un momento dado estaba todo bien y de golpe estuvo todo mal. Le voy a dar un consejo a toda la gente del mundo del espectáculo: cuando veas que te van a deber dinero, andate antes”, dijo Petti y añadió: “Si yo no te pago octubre ni noviembre, tampoco te voy a pagar diciembre, entonces no sigas laburando. Andate antes porque cuanto menos me debas, mejor. Entonces dije, terminamos el 15 de noviembre”. “Ahora los que están tienen buena onda pero me dicen ‘vamos a ver cómo hacemos’. Están en el limbo”, explicó el ex músico de Sumo sobre las nuevas autoridades que aún no pueden tomar el control de la emisora. A su vez, el conductor dijo que creía que Marcelo Tinelli sabía con quién se metía cuando se asoció con López.