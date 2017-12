PH salta la grieta y le gana a la mesa de Mirtha

El ciclo comandando por Andy Kusnetzoff logró esmerilar el liderazgo que tenía la diva de El Trece los sábados a la noche y convertir el duelo por el prime time en un clásico. Si bien el primer fin de semana de diciembre la Chiqui picó en punta, el envío de Telefe viene pisándole los talones, cuando no imponiéndose en la pelea.

Un punto fuerte del envío de Andy es el elenco variopinto de invitados, además de la flexibilidad del conductor para maniobrar y explotar lo que acontece en su mesa a partir de su olfato y de lo que pega en las redes.

Mientras en La noche de Mirtha prima la política con figuras que por lo general coinciden con la línea de su conductora, PH busca cumplir con la promesa que pregona desde su nombre, potenciando los contrapuntos con personajes que están ideológicamente en las antípodas, todo en un clima de respeto y matizado con invitados más farandulescos que se encuentran en posiciones intermedias de la llamada grieta. Desde ya, el sexo o las historia de vida que apuntan a lo emotivo generan un marco más distendido para exponer las diferencias.

Gancho

Los cruces entre Aníbal Fernández y Federico Andahazi fueron el plato fuerte del sábado. El ex jefe de Gabinete kirchnerista y el escritor partidario de Cambiemos protagonizaron varios entredichos por la corrupción y la cifra de desaparecidos de la última dictadura. Andy intervino luego de que el escritor desviara el eje hacia el caso Maldonado y sentenciara: “Nos hicieron un armado de que era un desaparecido”. “Falta saber mucho”, opinó Andy. “Por respeto, Federico, está mal apresurarse y decir que este tema ya está. Creo que es muy dolorosa la historia de los desaparecidos y no suma lo que vos decís”, expresó el conductor, tratando de encontrar un equilibrio en una mesa en la que la grieta también rinde.

Rating: Con Süller, Aníbal FErnández y Andahazi, PH midió 7,2 puntos y se convirtió en lo más visto del día.

Silvia Süller: “Extraño a mis hijos, no los veo hace años”

Más allá de sus comentarios picantes y su faceta escandalosa, Silvia Süller volvió a mostrarse vulnerable en la televisión al hablar del distanciamiento que mantiene hace tiempo con sus dos hijos, Marilyn y Christian.

“Están pero no están. Hace ocho años que no los veo, los extraño mucho”, reconoció la vedette mientras terminaba de lavarse las manos en el segmento emotivo de PH, en el que todos los invitados cuentan con quién les gustaría pasar una tarde.

“Desde que terminaron la secundaria se me fueron, sin motivo alguno. Yo les di todo lo material y lo espiritual. No encuentro qué hice de malo. Me gustaría reencontrarme y que me dijeran qué fue lo que pasó. Estamos tan cerca y tan lejos”, lamentó.

“Christian tiene 26 años, Marilyn 31. Ya es mamá. Yo soy abuela de Francisquito, que tiene un año y medio y no lo conozco, no le vi ni la pancita a Marilyn”, reveló. “Es un tema muy duro”, dijo entre lágrimas. “Una persona que se muere, aunque sea tenés una tumba donde vas a verla. Pero acá yo sé que están, no sé dónde. No hay una sola noche que no llore por mis hijos. Yo los amo”, añadió.